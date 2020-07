En junio se vendieron más autos que en el mismo mes de 2019, cuando no había Covid ni cuarentena

la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) oficializó que el número de vehículos patentados durante junio ascendió a 36.991 unidades, con Alberto Fernández enfrentando la crisis por el coronavirus y en plena cuarentena, lo que significó un aumento de 2,3% con respecto al mismo mes de 2019 cuando el país estaba en manos de Mauricio Macri sin pandemia

En lo que parece ser un primer signo del arranque de la economía en la mayor parte del país y tal vez el comienzo de la recuperación,En concreto,, es decir en comparación con el mismo período del año pasado cuando la administración de Macri ni siquiera tenía la excusa de la devaluación pos elecciones PASO.Según informó la ACARA, durante junio se comercializaron 36.991 unidades, con lo cual el volumen de ventas del primer semestre ascendió a 153.099 vehículo.La mejora en las ventas respecto a las 21.221 unidades patentadas en mayo previo, o las apenas 4414 de abril, es un dato positivo en sí mismo. Pero más llamativo es que crecieran ya por encima de los valores de 2019. "Cuando se produjo la apertura de los salones de venta, la gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes", relató el presidente de ACARA, Ricardo Salomé., agregó el directivo de la asociación.Las principales unidades vendidas en el segmento de vehículos livianos fueron el Chevrolet ONIX, 2093 patentamientos, acompañado el Volkswagen GOL TREND, con 1607 y la Toyota HILUX, con 1551."También queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido, y si la producción y la importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock. Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son $83.000 millones menos de recaudación que el Estado deja de percibir", advirtió Salomé.