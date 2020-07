Clarín armó el newsletter "Alberto y Cristina", donde afirma que Macri está "preocupado" por sus hijos en el caso Correo

Clarín utilizó el insólito newsletter llamado "Alberto y Cristina" que sacó recientemente al mercado para revelar que el líder PRO le tiene más miedo a lo que pueda pasarle a sus hijos por las causas judiciales vinculadas al escándalo por el caso Correo Argentino que a los que ahora lo tienen como protagonista debido a las investigaciones de espionaje ilegal durante su gestión

"Él cree que Cristina Kirchner​ quiere usar ese expediente comercial -el concurso de la empresa fue pedido en 2001, antes de la llegada de los Kirchner al poder nacional- como venganza para perjudicar a sus hijos Gimena, Agustina y Francisco Macri, que fueron accionistas de SOCMA, la controlante de Correo Argentino SA, luego de que el ex presidente les transfiriera esos activos en 2007"

Con una nota tituladaSegún el artículo de la empresa de, firmado por Ignacio Mirri,. Todavía no habían bajado del expediente a ese magistrado, y Clarín parece no considerar que está detenida Susana Martinengo y denunciado el propio ex presidente.En cambio, parece ser que, según Clarín,, la deuda multimillonaria que esa empresa tiene con el Estado y el intento de autocondonación que ensayó su gobierno.Puntualmente,. Particularmente, la primera es controlante de la ex concesionaria postal. Según los abogados del ex presidente, la nube de supuesta corrupción que rodea al ex mandatario podría alcanzar a sus hijos si se dictara la quiebra fraudulenta de la firma, que es investigada por la justicia comercial y penal y podría iniciar un desfile del macrismo por los tribunales., dice Mirri en Clarín.En el capítulo de un newsletter dedicado al Poder Ejecutivo con nombres propios,pero también de la causa judicial contra el ex presidente que busca complicar el frente judicial de los hijos de Macri.En los últimos días, también le tiraron a Zannini por haberle otorgado a Amado Buoudou su pensión como ex vicepresidente de la Nación, cuestión en la que se pronunciaron de acuerdo hasta "constitucionalistas" abiertamente opositores al kirchnerismo."Para impactar en los familiares de Macri, al Procurador le queda un largo trabajo por delante. Primero, deberá conseguir que la empresa quiebre. Luego, demostrar que esa quiebra fue fraudulenta. Además, en otro juicio, tendrá que conseguir que esa eventual quiebra de Correo Argentino SA se extienda a la empresa controlante, en este caso SOCMA SA. Zannini y Cristina tienen motivaciones que alimentan con fuego la paciencia", dice la nota que intenta despegar a Macri de las causas de corrupción que lo complican cada día más.