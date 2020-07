"Es canallesco: Alberto destrozó al documento de Juntos por el Cambio sobre la muerte de Fabián Gutiérrez

“Que el PRO, UCR y CC se animen a firmar un documento como el que firmaron ayer sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”

UN CRIMEN DE EXTREMA GRAVEDAD INSTITUCIONAL



Mensaje de nuestra coalición sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez. 👇 pic.twitter.com/mSCOmkg0b8 — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) July 4, 2020

Después del documento con poca pericia y argumentos en quese refirió al presunto asesinato decomo "crimen de extrema gravedad institucional", el presidentey entendió que "solamente insinuar" una vinculación con el gobierno "es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender"., disparó el mandatario durante una entrevista con la Radio FM Milenium.Fernández usó esas palabras en referencia al comunicado redactado por el principal partido de la oposición, en el que se aseguraba que el entonces presunto "secuestro, desaparición y asesinato" del ex secretario de la vicepresidenta revistía, afirmó Fernández en la entrevista radial.Y agregó:El presidente se mostró muy indignado con la postura adoptada por los líderes del principal espacio opositor en las primeras horas de conocida la desaparición de Gutiérrez. "Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Los que odian no gobiernan”, remató Alberto.Antes de las palabras de Fernández, también el jefe de Gabinete,; y el ministro del Interior,se habían referido al documento de Juntos por el Cambio. El primero criticó la "manipulación" opositora en torno a la muerte de Gutiérrez para "sacar provecho" mientras que el segundo apuntó que "apelaron otra vez al oportunismo".A pesar de las palabras de JxC, y sus pedidos de que "la investigación pase a la órbita de la justicia federal" y que "no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso", en relación a la fiscal Natalia Mercado (hija de Alicia Kirchner) sólo fundados en que Gutiérrez fue secretario de Cristina durante unos años y había declarado como imputado colaborador en 2018 en la causa Cuadernos pero sin aportar hechos significativos más que desestimar la coartada de José López para explicar el origen de los nueve millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez, la Justicia piensa otra cosa.Por ahora, todo indica que Gutiérrez fue asesinado tras una violenta extorsión para sacarle dinero, en el marco de una relación que, a primera vista, ya tenía plata de por medio. La presunción es que lo mataron porque conocía al grupo por el que habría sido abordado en su camioneta, que luego derivó en la exigencia monetaria en la casa y, según parece, terminaron cortándole el cuello con un cuchillo porque era evidente que los iba a denunciar. "Yo no tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando. Es un caso de una relación que se convirtió en una extorsión", dijo el juez