Escándalo del espionaje ilegal: citan a indagatoria a Arribas y Majdalani, los jefes de la AFI de Macri

en este caso, el juez federal Juan Pablo Auge confirmó los pedidos de la Fiscalía y en un durísimo texto determinó las fechas de citación a indagatoria para los ex jefes de la AFI de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, señalados por el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Majdalani deberá concurrir al juzgado de esa localidad bonaerense a dar explicaciones el domingo 12 mientras que Arribas deberá hacerlo el lunes 13 de julio

“Luego cometidas esas acciones y de que se las descubriera, desde las más altas autoridades de la Agencia, se trazó una nueva estrategia delictiva, que no fue otra que el intento de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo (Comisión Bicameral de inteligencia, Poder Judicial). Para ello necesitarían producir y utilizar documentos ideológicamente falsos”

El juez Augé acompañó, reforzó y reconstruyó esa operatoria de Arribas y Majdalani: “A los dos días de ser descubierta la inteligencia ilegal llevada a cabo sobre el Instituto Patria, el 9 de agosto de 2018, las máximas autoridades de la AFI, su Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani, suscribieron una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación afirmando falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”

Cada vez se cierra más el círculo judicial que, por lo que marcan los distintos expedientes, difícilmente puedan evitar tener a Mauricio Macri en el banquillo de los acusados y, eventualmente, condenado y preso. Es que,De acuerdo a lo revelado por el periodista Gabriel Morini al canal de noticias C5N, y replicado en Ámbito, el magistrado decidió hacer lugar al pedido de la fiscal de Lomas de Zamora,, y asíTambién será indagado a. Los tres a las 9 de la mañana. YHoy mismo, previamente,, al fundamentar que la causa corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y en la misma ya había sido absuelta. Sin embargo,Arribas, el amigo de Macri que el propio ex presidente confesó que fue elegido para la AFI por ser "el más acostumbrado a las trampas", está patrocinado por el estudio Pérez Chada, el mismo que defiende al líder PRO en varios de sus problemas judiciales. En tanto, Majdalani cuenta con la defensa de Juan Pablo Vigliero, y hasta el momento ninguno de los dos imputados presentó un descargo en el juzgado., escribió Auge según El Destape, en un texto en que no sólo sostiene que ambos conocían las maniobras de espionaje ilegal y que Majdalani las ordenaba, sino que también sostiene que los dos cometían otras infracciones a la ley para esconder los delitos.Además, Auge argumentó: “Existiendo motivos bastante para sospechar que (…) han participado de la comisión de los hechos delictivos investigados en la presente causa, considero necesario citarlos a prestar declaraciones indagatorias”.Este magistrado se hizo cargo de la investigación el pasado viernes en reemplazo de, juez de Lomas de Zamora, y dispuso las excarcelaciones de algunos ex espías, así como de la prisión domiciliaria de tantos otros, entre ellos, la de la ex secretaria de Documentación en Casa Rosada durante el macrismo. También está en análisis la situación de, ex secretario de Macri en Balcarce 50 que aún sigue ejerciendo ese rol pero con el líder PRO en su mansión jugando al bridge.En las rondas indagatorias realizadas, ex espías señalaron que Majdalani estaba al tanto de las operaciones de inteligencia que se llevaban a cabo y que ordenaba el grupo operativo del ex director general de operaciones Alan Ruiz, quien este martes fue procesado sin prisión preventiva.Según el pedido de la fiscal al que tuvo acceso la agencia de noticias NA,, remarcó Incardona en el requerimiento, según NA.Ruiz, en tanto, fue procesado en el mismo expediente sin prisión preventiva y se le impuso además la prohibición de salir del país y un embargo por $500 mil. Así, se dispuso su inmediata libertad porque se encontraba detenido en el marco de este expediente.Además, la fiscal advirtió que la exnúmero dos de la AFI y Arribas intentaron juntos ocultar las tareas de espionaje ilegal que tenían lugar en el instituto Patria y en el departamento de Recoleta de Fernández de Kirchner a mediados de 2018.Según el magistrado, esa nota “constituyó el inicio de una serie de falsedades documentales cuyo núcleo sería la causa 82.441/2017”, la que se conocía como la causa G-20 en la cual el ahora apartado juez Federico Villena habría dado cobertura, por error o connivencia, a las tareas ilegales."Ese conjunto de composiciones falaces, plasmadas, rubricadas e incorporadas en documentos públicos, tuvo como fin el ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal”, sostuvo Auge, y con eso se “permitió que hasta la actualidad los responsables quedaran cubiertos, al menos hasta ahora, y así intentar eludir rendir cuentas por sus acciones, incluyendo el sobreseimiento que los mentados Arribas y Majdalani lograron por los espionajes de los primeros días de agosto en el domicilio del Instituto Patria” en la causa que investigaba el juez Marcelo Martínez de Giorgi en Comodoro Py. Esto último es el argumento de Majdalani para intentar correr a Auge.