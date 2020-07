Canje de deuda: mientras el Gobierno recibe apoyos, BlackRock y aliados rechazaron la oferta pero con un guiño

El comité de acreedores Ad Hoc y el grupo Exchange, entre los que se destaca el poderoso fondo Blackrock, rechazaron hoy la última oferta de reestructuración de deuda que realizó el gobierno argentino argentino que encabeza Alberto Fernández y que tiene en el timón de las negociaciones al ministro de Economía, Martín Guzmán

los países miembros del G20 y el Club de París expresaban hoy un contundente respaldo a la oferta presentada por la Argentina a los acreedores de la deuda pública externa, y los instaban a considerar de “manera positiva” la propuesta para llegar a un pronto acuerdo

Antes de ese cónclave económico global, el ministro de Economía brindó una entrevista a un medio internacional y desde allí sentenció que Argentina no tiene más margen para mejorar la última propuesta de reestructuración de deuda que presentó esta semana a los acreedores

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, ambos grupos de fondos dieron un guiño para continuar las discusiones: dijeron queLos miembros de Exchange y del comité de acreedores Ad Hoc, considerados como los más duros en la negociación, tienen entre sus filas al fondo Blackrock. En el texto, expresaron que "la oferta revisada de reestructuración de deuda de Argentina es un paso en la dirección correcta"."Sin embargo, no alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los acreedores más importantes de Argentina", expresaron mediante un breve texto. Respecto de las negociaciones que derivaron en la última oferta del país, los acreedores aseguraron que ni el Grupo Ad Hoc Bondholder ni el Grupo Exchange Bondholder fueron consultados sobre los términos de la propuesta.“Como inversores a largo plazo que desean continuar invirtiendo en Argentina en los años venideros, seguimos unidos en nuestro deseo de alcanzar una solución que no solo brinde al gobierno el apoyo inmediato que necesita, sino también el marco económico y legal necesario para alentar futuras inversiones en el país”, finalizaron.Mientras se conocía el "no" del duro Blackrock,El ministro de Economía de Arabia Saudita,, fue uno de los más enfáticos: “En algunos países existe la necesidad de un proceso de reestructuración ordenado y sostenible de la deuda soberana, con la participación de acreedores del sector privado. Un ejemplo de esto es el caso de Argentina, por el cual alentamos a los tenedores privados de la deuda a considerar la iniciativa de Argentina de una manera positiva”.El pronunciamiento se produjo en el marco de reunión ministerial de alto nivel del G20 y del foro de países acreedores bajo el título “Enfrentando a la crisis del Covid-19”, en la que participó también el ministro Guzmán."También es un buen momento para alentar a los acreedores del sector privado, en general, a participar en estos esfuerzos llevados a cabo por los países más vulnerables”, dijo el ministro saudí, en el marco del entorno de pandemia., la titular del FMI que también participó del encuentro virtual, se sumó a la postura de Arabia Saudita: “Coincido enfáticamente con Mohammed respecto al caso de Argentina: el acreedor privado debe ver éste como un momento de acción, en el cual tanto acreedores como el país puedan unirse, y es por eso que tenemos que esforzarnos para lograr la colaboración mutua entre acreedores y deudores, de una manera racional y respetuosa. El Banco Mundial y nosotros haremos nuestra parte para garantizar la transparencia de la deuda y la reestructuración”.A su turno, su colega del BM,, afirmó: “Los acreedores privados del sector público también deben involucrarse”.También Arturo Herrera Gutiérrez, ministro de Economía de México, sumó su voz de apoyo durante la reunión ministerial: “Me uno tanto a Mohammed como a Kristalina, deseando un rápido y sensible acuerdo entre Argentina y sus acreedores”.El país dio a conocer el domingo la que probablemente sea la última enmienda a la oferta para reestructurar USD 66.000 millones en títulos públicos. La misma implicó una reducción en la quita de capital, de apenas 3%, el reconocimiento de intereses devengados hasta el 31 de agosto de 2020 para los bonistas que adhieran a esta oferta y un período de gracia de solamente un año.Las modificaciones fueron con recibidas con optimismo por algunos grupos de bonistas y por el mercado, lo cual se reflejó en el precio de los bonos soberanos en los últimos días. Sin embargo, el grupo de acreedores Ad Hoc, encabezado por el poderoso Black Rock, dijo que no y pidió más concesiones., dijo Guzmán a Reuters en una entrevista en su oficina en Buenos Aires y agregó que "claramente" no había espacio para mejorar más las condiciones de reestructuración de la deuda.Luego, recibió el apoyo del G20 y el Club de París y desde esa tribuna, en modo virtual, el funcionario sostuvo que, y que, en ese sentido, el país está haciendo, en un tiro que alcanzó al macrismo.