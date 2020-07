Regreso escalonado: vuelven en agosto las clases presenciales para los chicos de nueve provincias

son nueve las provincias que volverán a tener clases presenciales de forma escalonada después de las vacaciones de invierno, en agosto, ya que el Consejo Federal de Educación aprobó los protocolos de regreso a las aulas que presentaron los gobiernos distritales de Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes

Estamos reunidos con gobernadores de nueve provincias para planificar el regreso a las clases presenciales en aquellas zonas de baja densidad poblacional que se encuentran en fase 5, priorizando el cuidado de la salud de la comunidad educativa. pic.twitter.com/Gr5I593qR1 — Nicolás Trotta (@trottanico) July 14, 2020

Finalmente,Así lo anunció y explicó el ministro de Educación de la Nación,, que precisó que en algunas provincias volverán las clases en todo el territorio pero en otras, como por ejemplo en Santa Fe, solo se retornará en aquellas localidades pequeñas en las que no hay circulación del virus y que se encuentran en fase cinco desde hace un mes.. Si bien se tendrá en cuenta y depende de que la situación epidemiológica no se agrave, la vuelta a clases presenciales ya comienza a ser preparada y, para avanzar en ese tránsito, el Estado nacional dispuso invertir $ 2300 millones para la compra de insumos y la realización de tareas de mantenimiento edilicio.Son nueve los distritos que planifican abrir sus escuelas y aulas en agosto:El criterio, para todos, es el de una apertura en etapas, progresiva o escalonada. La asistencia de los alumnos será alternada para minimizar el número de estudiantes por aula y la circulación del transporte. Además, se ofrecerán alternativas educativas a aquellos que, por estar en grupos de riesgo, deban mantener el aislamiento.Con mayor precisión, algunas provincias volverán el 3 de agosto y otras lo harán a partir del 15. El anuncio del día concreto quedará para la decisión y la publicación por parte de cada gobernador. Las escuelas volverán a abrir, aunque esto no implicará un retorno a los horarios normales de clases, sino que se continuará con una modalidad a distancia, cosa que no significa necesariamente la forma virtual, aclaró Trotta.Cada gobernador anunciará en las próximas horas como será el regreso escalonado. Se priorizará el regreso de los alumnos que cierran ciclo. Las escuelas deberán garantizar el distanciamiento social en las aulas. El ministro de Educación nacional mantuvo comunicaciones esta mañana con los mandatarios provinciales y allí se resolvió esta vuelta a las aulas escalonada.Quienes todavía no tendrán estas novedades positivas son la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Para ambos distritos, los más poblados y más complicados epidemiológicamente, Trotta explicó que no están en el horizonte cercano la vuelta a las clases, aunque podría haber novedades después de los anuncios del 17., sostuvo.Y agregó: "No va a haber un tiempo homogéneo para toda la población. En los planes de los próximos dos años, tendremos que redefinir los contenidos. Los chicos no van a volver en marzo próximo como lo iniciaron este. Vamos a tener años pedagógicos completamente distintos. Vamos a volver a una escuela diferente. Por ejemplo, si logramos volver unas semanas después (que en el resto del país) en la región metropolitana, tendremos que reorganizar los contenidos del año próximo".