Alberto anunció la extensión de la cuarentena en una modalidad más flexible para "volver a la vida habitual"

el presidente Alberto Fernández confirmó lo que ya había trascendido y anunció la extensión de la cuarentena en una nueva modalidad más flexible que se extenderá desde mañana hasta el 2 de agosto: afirmó que, en un proceso gradual, se va a “tratar de volver a la vida habitual, escalonadamente, en un mundo diferente que exige más cuidados”, en el marco de la pandemia de coronavirus

Finalmente, y sorpresivamente a la hora anunciada,, precisó el jefe de Estado esta tarde, al encabezar en la residencia de Olivos los anuncios sobre las características que tendrá la nueva fase.Al mismo tiempo, señaló que, con las medidas que se toman, se continuará “cuidando a todos" y que "no se va a abandonar a nadie” y aclaró que “si hay que volver atrás o ajustar más (el aislamiento), lo vamos a hacer”.En su exposición, el mandatario puso el acento también en que, a la luz de los resultados, "no fue inútil el esfuerzo" hecho hasta el momento, desde el 20 de marzo pasado, y enfatizó que "todo esto tuvo sentido".Fernández hizo el anuncio acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. También participaron, por videoconferencia, los mandatarios Jorge Capitanitch (Chaco), Arabela Carreras (Río Negro) y Gerardo Morales (Jujuy).- "Gracias a dios venimos cumpliendo los objetivos y nos permite tener cierto optimismo"- "Seguimos estando en una buena situación comparativa"- "En el continente estamos en una situación buena a pesar que han crecido los contagios en los últimos días"- "Lo cierto es que la Argentina tiene un buen resultado después de un enorme esfuerzo"- "En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención en la salud, y lo logramos"- “Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. Necesitamos tener presente que el riesgo está latente”- “El AMBA se pone cada día más rojo”- “A pesar de los esfuerzos el riesgo de contagio existe”- “La duplicación de casos está en 23,5 días. Estamos cerca del mejor momento que tuvimos, que fueron de 25 días. El AMBA duplicaba cada 14 días, ahora lo hace cada 20”- “La ocupación de camas creció del 56 al 64 por ciento del AMBA. Si no hubiéramos trabajado para preparar el sistema de salud hoy estaría en el 72%”- “Todo el esfuerzo no ha sido inútil. Por mucho que nos pese el aislamiento, esto es lo que nos permite todavía no caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”- “Nosotros queremos seguir trabajando en la misma línea”- “Vamos a ir tratando de volver a la vida en este nuevo mundo. Lo vamos a hacer escalonadamente”- “Queremos que a nadie le falte una cama, un respirador si lo necesita. Si debemos volver atrás lo haremos, y si hay que ajustar un poco más, ajustaremos”- “Quiero que los argentinos nos hagamos cargo, no solo en el AMBA, si no donde los argentinos necesiten de nosotros”- “Todo esto es exitoso por la unidad que tuvimos, nadie dejó desamparado al de al lado, tenemos que seguir trabajando del mismo modo”El Presidente mostró gráficos comparativos sobre la evolución de la Covid-19 en diferentes países. Los cuadros también le sirvieron para dar cuenta de el mapa de la pandemia dentro de la Argentina.