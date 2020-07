Margarita Barrientos le reclamó más asistencia a Alberto, pero le pegó a Macri al revelar que se borró

Hace tiempo no se expresaba públicamente, pero cuando comienza una flexibilización de la cuarentena, la titular de la Fundación Los Piletones y ex aliada del PRO Margarita Barrientos lanzó reclamos tanto para los gobiernos como para quien fuera su principal sostén político, Mauricio Macri

Luego, llegó una crítica velada aún peor: Macri "se ofendió" y le soltó la mano. "Nunca más tuve contacto (con el ex presidente). Pero bueno, el que se ofendió por mi palabra, que sepa que no se interpretó el sentido en el que yo lo quise decir"

La dirigente social afirmó que recibióy que de la Ciudad tiene. En ese sentido, señaló: "La ayuda tampoco llega a donde tendría que llegar. A nosotros nos pasa. Desde que empezó la pandemia, solamente dos veces he recibido ayuda de Desarrollo Social cuando nosotros le damos de comer a más de 5000 personas. Muchas organizaciones sociales padecen lo mismo"."Del comedor de Cañuelas hemos empezado a recibir asistencia cuando empezó la pandemia. Ahí se acercaron el municipio y Gendarmería. Del Gobierno de la Ciudad recibo un subsidio dos veces al año y del gobierno nacional recibo un subsidio por Añatuya una vez en el año porque nosotros presentamos un proyecto para que la gente aquí tenga un sueldo", dijo, con lo que queda claro que la asistencia que recibe de las distintas gestiones es bastante similar aunque debería ser mayor.No obstante, Barrientos sugirió que tal vez recibe menosporquela. Y reclamó: "Pero en ese caso no tendría nada que ver la gente.. Acá hay gente que, a las cuatro de la mañana, con este frío, está haciendo fila para retirar la leche que entregamos a las siete y media de la mañana".En otro orden, reconoció que hace unos meses sostuvo que Macri, y consultada por La Nación acerca de en qué sentido ocurrió eso, Barrientos aclaró que utilizóSin embargo, la aclaración en sí misma configura una fuerte crítica polítca a Juntos por el Cambio: "Pero sí creo que. Yo creo que cuando uno quiere algo, bueno, me pasa a mí, yo siempre lucho por lo que quiero y por lo que creo que es justo.. Como persona lo aprecio un montón, lo quiero mucho. A lo mejor lo tomó a mal".