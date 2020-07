Por qué es falsa la operación PRO del "embate contra la Justicia Independiente" por la revisión de traslados de jueces

Es el caso de la idea de revisar los traspasos de jueces y el cumplimiento o incumplimiento de la ley que estos movimientos hubieran implicado que surgió en el Consejo de la Magistratura y que, según el macrismo, significa un "embate contra la Justicia Independiente"

En primer lugar, la decisión de revisar los traslados de jueces no fue impulsada por propia iniciativa del representante del Gobierno en la Magistratura. Tampoco Ustarroz revisará esta cuestión, sino que realizó un informe objetivo, que eventualmente será discutida en el Consejo por sus integrantes. Además, esta información no la reveló y confirmó un consejero oficialista, sino que lo hizo Camaño, que no milita en las filas kirchneristas ni macristas

En segundo lugar, cabe destacar que Ustarroz no elaboró un informe con criterios subjetivos ni solamente se enfocó en los últimos cuatro años, de gobierno de Mauricio Macri. Todo lo contrario: se confeccionó un documento acerca de los traslados de los últimos 20 años y, además, bajo tres categorías objetivas

El tercer elemento es casi un mea culpa: Tonelli admitió que durante el gobierno de Macri los traslados de los jueces “fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo”, cosa que ocurrió muy eventualmente en otros mandatos. Para matizar el desliz, aseguró que “son actos administrativos firmes que solo pueden ser dejados sin efecto con una ley, o con una sentencia judicial que los declare inválidos”

Aunque los dirigentes de Juntos por el Cambio y los medios de comunicación alineados con ese sector de la oposición intentan mostrar pericia argumentativa y defensa de los intereses republicanos, a veces, en ciertos planteos que presentan, parecen no ajustarse a ninguno de esos dos valores y posturas. O más bien todo lo contrario.Se trata de la iniciativa que recayó en el representante del Poder Ejecutivo en ese organismo,, para hacer una presentación en la que se promueve la revisión del traslado de diez jueces, la mayoría de ellos realizados durante el macrismo, que luego se convirtió en un debate mediático y será una discusión aún más potente en el Consejo, donde oficialismo y oposición tienen un empate que definiría la diputada, titular de la comisión que debe tratar el tema. El tema se trataría el jueves próximo en la Comisión de Selección.Lógicamente y sin colocar el plano de la discusión en si se respetó o no la ley y la Constitución en cada traslado, el diputado del PRO y consejerocalificó al debate e iniciativa de “un embate contra la justicia independiente”, y dijo que contestará los cuestionamientos a los traslados que se hicieron durante el macrismo.“Voy a hacer esta semana una presentación en el Consejo para contestar el planteo de Ustarroz", dijo Tonelli a Infobae. Y agregó, mezclando cuestiones no relacionadas:A la hora de hablar de los traslados que se hicieron durante la gestión del macrismo, Tonelli aseguró: “Los traslados se ajustan a las pautas de las acordadas de la Corte Suprema. Si alguien creyera que hay algo irregular, la única manera de dar marcha atrás es hacer un planteo judicial y solo se pueden dejar sin efecto de esa manera porque son decisiones firmes que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo, son actos administrativos que han generado efectos”.Una de las ideas era firmar nuevos decretos derogando esos actos, pero a criterio de Tonelli, por supuesto, esa opción tampoco sería válida.La diputada nacional consignó que existen "pedidos de traslados de jueces y no hay una norma clara”, más allá de los dos fallos de la Corte Suprema. Y afirmó: “En algunos hay excesos que cometió el Consejo.”.Para que se produzca de modo legal el traslado de un juez, se debe cumplir con una serie de requisitos. Según el actual oficialismo, el macrismo usó esa práctica para conformar tribunales de “lawfare”. Pero la polémica sobre cómo se realizaron esos movimientos no inició en 2015.Por eso, ante el pedido del Consejo, Ustarroz confeccionó un listado de todos los magistrados que fueron traslados durante los últimos 20 años y los distribuyó en tres categorías:El núcleo del reclamo del macrismo es que esa lista ubica que este tipo de traslados mal realizados fue principalmente ejecutada por la gestión Cambiemos y, casual o causalmente, pone en la mira a jueces que tomaron decisiones trascendentales contra el kirchnerismo. Hay dos magistrados de la Cámara Federal que tomaron determinaciones coincidentes con los intereses PRO, como, que confirmaron procesamientos contra; a, que integra el tribunal oral que tiene la causa de los cuadernos; y tres jueces que revisan cuestiones electorales. También figura, el magistrado que hasta hace unas semanas tenía la causa por el llamado “espionaje M”; y de, quien estuvo en la Cámara Federal de Comodoro Py y pidió su salida luego de firmar un fallo que liberó momentáneamente a los empresarios-causa hoy muy cuestionada- y ser apretado públicamente por el propio Macri.Por ejemplo, en marzo de 2018, cuando Cambiemos había afianzado su lógica judicial, el Consejo aprobó el traslado de Bruglia por el perseguido y destituido camarista Eduardo Freiler del Tribunal Oral Federal 4 a la Sala 1 de la Cámara criminal y correccional federal, lugar estratégico por la revisión de las decisiones de los jueces de Comodoro Py en causas de corrupción de funcionarios públicos.En el caso de Bertuzzi, fue trasladado del TOF 4 de la Ciudadl a la Cámara Federal. En el caso de Farah, tras las presiones pasó desde el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín. Así, la sala 1 de la cámara federal porteña está compuesta por los "trasladados" Bertuzzi y Bruglia, al que se suma Mariano Llorens, también nuevo.Luego, ya en noviembre de 2019, se decidió un nuevo reglamento tras la polémica por la composición previa del Consejo para los traslados de jueces que nunca se había realizado de esta forma.El presidente del Consejo,, señaló que uno de los próximos pasos que podría dar el organismo en relación a estos jueces designados a través de traslados podría ser "manifestar al Poder Ejecutivo que el Consejo entiende que estaría faltando el acuerdo del Senado"."La otra cosa que podría hacerse -explicó- es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado". Asimismo, reafirmó lo que dijo Camaño al aclarar que en los casos de los magistrados designados por traslados "hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito".Camaño, quien definiría la situación de empate entre oficialismo y oposición, dijo que no va a adelantar su voto pero cuestionó esas decisiones que tomó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior. Y, ante las acusaciones de representantes de Juntos por el Cambio, aclaró: “Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie. No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”.