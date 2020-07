Kicillof les deseó "una pronta mejoría y fuerza" al intendente opositor y al oficialista que contrajeron coronavirus

Axel Kicillof, les deseó hoy "una pronta mejoría y fuerza" a los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez y de Lanús, Néstor Grindetti, que confirmaron que están infectados de coronavirus

Fuerza, @gustavomenendez y @Nestorgrindetti. Un abrazo a la distancia y el deseo de una pronta mejoría para ambos. Sigamos cuidándonos entre todos y todas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 21, 2020

Tal como hizo ante anteriores positivos de Covid-19 de dirigentes políticos oficialistas u opositores, como su antecesora, el gobernador bonaerense,"Fuerza, @gustavomenendez y @Nestorgrindetti. Un abrazo a la distancia y el deseo de una pronta mejoría para ambos. Sigamos cuidándonos entre todos y todas", posteó el mandatario en su red de Twitter.En el caso de Menéndez, hoy confirmó que dio positivo en coronavirus, pero su estado de salud es bueno y se encuentra aislado. Debido a que había mantenido una reunión el sábado pasado, la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, decidió autoaislarse preventivamente."Hace un rato me acaban de informar que el hisopado que hice en el día de ayer al mediodía arrojó como resultado que soy Covid-19 positivo. Me siento muy bien", escribió el jefe comunal merlense y titular del PJ bonaerense en su cuenta de la red social Twitter.En tanto, el intendente Grindetti, de Juntos por el Cambio, también fue diagnosticado positivo, se encuentra asintomático y "en buen estado general de salud", informó el municipio de Lanús.El jefe comunal se había realizado un primer testeo con resultado negativo el jueves pasado, día en que se conoció que su pareja -la funcionaria porteña Karina Spalla- había confirmado la infección de Covid-19.Desde ese día, Grindetti se había mantenido en aislamiento y 72 horas después se realizó una nueva muestra que arrojó resultado positivo. "El jefe comunal no presenta síntomas, no tuvo contactos estrechos en las últimas 48 horas y se encuentra en buen estado de salud", señaló el comunicado oficial.