Causa peajes: Dietrich fue procesado por administración fraudulenta y Dujovne se negó a declarar

Canicoba remarcó que debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación"

Muy complicado el macrismo, como término para definir a un grupo de ex funcionarios investigados por corrupción, en la causa en la que se investiga un fraude al Estado por entre 500 y USD 1.000 millones en la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018:El juez federal, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018 que habría significado un fraude al Estado por entre 500 y USD1.000 millones y beneficios para empresas de la familia del ex presidenteLa resolución se firmó poco antes del inicio de la declaración indagatoria a, según Télam. Su situación procesal se resolverá en los próximos días.Además,, al rechazar recusaciones por parte de otros dos ex funcionarios del gobierno de Cambiemos ya procesados en la pesquisa, el ex director de Vialidad Nacionaly el exprocurador del Tesoro,Canicoba Corral firmó el procesamiento a Dietrich tres días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio, el miércoles próximo, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del Juzgado Federal 6 para jubilarse. En ese momento ese juzgado quedará a cargo desde el jueves del juez federal, sorteado para ocuparse de la subrogancia por al menos un año.Al procesar a Dietrich, Canicoba Corral sostuvo que. El ex ministro había sido indagado el viernes, cuando hizo lo que todos los imputados macrista y entregó un escrito sin contestar preguntas. Ahora quedó ahora procesado como coautor de supuesta "administración fraudulenta".Según dio por probado el juez,. Canicoba argumentó queDe esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.Dietrich, "quien al momento de los hechos se desempañaba como ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos", agregó.En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los exfuncionariosLa firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.Además se reconocieron a las empresas sumas multimillonarias por inversiones, en un "complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un acuerdo de renegociación que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana SA" en la cual el entonces presidente Mauricio Macri "y su familia tenían acciones".Paralelamente, el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun rechazó apartar del caso al magistrado, como habían pedido las defensas de Iguacel y Saravia Frías, al cuestionar sus declaraciones periodísticas tras presentar la renuncia al cargo y por supuesto temor de parcialidad."Cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia -y declarar públicamente sobre ello-, es ajena a este ámbito judicial y a la discusión que debo definir", analizó Irurzun.Agregó que "aquí lo relevante pasa por determinar si en línea con la crítica que se esgrimió, de aquellas manifestaciones surgen extremos que lleven a sostener justificadamente animosidad contra los imputados o un temor de parcialidad sobre su actuación en este caso concreto", dijo y concluyó que "la respuesta es negativa". Al presentar su renuncia, Canicoba aludió al "hostigamiento" que sufrió en los cuatro años de gobierno de Macri.