Otra vez de viaje en pandemia: Macri abandonó el país y se fue a Francia y Suiza junto a su familia

Mauricio Macri volvió a abandonar al país y viajó a Francia y Suiza junto a su familia para encontrarse con el presidente de la FIFA

Por si las suspicacias no fueran fáciles de activar, en Juntos por el Cambio no escatiman recursos para impulsarlas: en plena pandemia y mientras distintas causas judiciales lo acorralan a él y a sus principales ex ministros,Concretamente,. Hace dos semanas había viajado a Paraguay, con lo cual, es el segundo viaje que realiza al exterior durante la cuarentena y cuando avanzan los expedientes acerca del presunto espionaje ilegal durante su gestión y también los vinculados a la renegociación de las conceciones de los peajes.El referente de Juntos por el Cambio abordó el vuelo AF 229 de la compañía Air France.Tiene previsto encontrarse con el mandamás de la Federación Internacional, Gianni Infantino, a quien le acaban de abrir una investigación penal por supuestos actos de corrupción. Se trata de un proceso penal contra el presidente de la FIFA después de haber descubierto “indicios de conducta criminal” por unas reuniones informales que mantuvo y que se habían ocultado con el ex fiscal federal Michael Lauber, quien renunció a su cargo la semana pasada como consecuencia de una investigación que se inició sobre su tarea.Macri y su familia regresará a la Argentina el 8 de septiembre. Una vez en Buenos Aires, el expresidente, su esposa y su hija deberán cumplir otra cuarentena de 14 días.