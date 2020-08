El contundente video de Cristina en que expone la diferencia entre la economía de su gobierno y la de Macri

"Derrumbando mitos y mentiras. 9 minutos y 37 segundos imperdibles del diputado Hagman en el cierre del debate sobre la reestructuración de deuda en moneda extranjera de tu país: la República Argentina"

Derrumbando mitos y mentiras. 9 minutos y 37 segundos imperdibles del Diputado @ItaiHagman en el cierre del debate sobre la reestructuración de deuda en moneda extranjera de tu país: la República Argentina. pic.twitter.com/CCGwzd4Q6Q — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 5, 2020

Hagman detalló la importancia de analizar en detalle los datos económicos de las últimas gestiones: “En los últimos 10 años el PBI creció 13,7 %, es un resultado escaso, pero entre 2010 y 2015 creció 18,5 % y entre 2016 y 2019 decreció 4,1 %”

La vicepresidentavolvió a utilizar las redes en las contadas oportunidades en que lo hace para destacar el discurso del diputado del Frente de Todosen el debate del proyecto de reestructuración de la deuda y, a través de ese video,La ex jefa de Estado resaltó que esa intervención derribósobre los compromisos tomados en moneda extranjera por el Gobierno de Mauricio Macri., aseguró en Twitter, en una publicación que acompañó con el video de la participación del legislador en la sesión del miércoles.Hagman sostuvo que el país "enfrenta una crisis doble; una predecible, producto de los desequilibrios macroeconómicos que sufre desde abril de 2018 y una impredecible producto del impacto de la pandemia". Y afirmó:En ese punto de su exposición,, comenzó.En el mismo sentido, agregó queTambién tomó el caso del, que, detalló.“Es importante que asumamos esto, si no tenemos un diagnóstico preciso sobre la naturaleza de la crisis económica corremos el riesgo de creer que cuando pasa la pandemia se reactiva la economía y recuperamos los niveles previos, pero esa argentina pre pandemia explica la gravedad de esta crisis económica. No queremos volver a la argentina pre pandemia”, sentenció.En otra parte de su discurso, indicó: “A mí no me pone contento que tengamos que pagar una deuda externa tomada de manera irresponsable para financiar la fuga de capitales, pero asumimos un compromiso con el pueblo argentino para resolver este problema. Lo que tenemos que hacer es reflexionar, entender por qué pasó esto. Por qué sucede esta crisis de deuda”Y concluyó:Tras recordar que los niveles económicos previos a la pandemia eran "35% de pobreza, 25 mil pymes quebradas, inflación del 54% y consumo y salarios por el piso", Hagman pidió "valorar el nivel de cobertura social" del país, en referencia a un "sistema de cobertura para los adultos mayores de casi el 100%, gracias a las políticas de inclusión jubilatoria, y la cobertura para la niñez gracias a la Asignación Universal por Hijo"."Propongo que imaginemos un minuto cuál sería la foto de Argentina en este momento sin ese nivel de cobertura social y sin el esfuerzo fiscal que está haciendo", dijo, y destacó que "este es uno de los elementos mas estigmatizados y atacados por muchos sectores".Añadió que Argentina "tiene deuda en pesos, en dólares, con acreedores locales, internacionales, organismos multilaterales y otros organismos públicos", por lo que "no se puede entender el problema de este default sólo comparando el stock de deuda de 2015 con 2019".Afirmó Hagman que "el principal pecado de la gestión anterior no fue la magnitud del endeudamiento", sino "cambiar la composición de la deuda argentina", porque, subrayó, "mucho más importante es cómo, con quién, cuánto y para qué te endeudás".Para Hagman, cuando la oposición "dice que 2 de cada 3 dólares que se tomaron fueron para pagar deuda del gobierno anterior, suponen que están exculpando al ex presidente" pero "en realidad, lo están inculpando, porque esa afirmación demuestra que emitieron dólares con acreedores privados para pagar deuda en pesos o con acreedores locales".