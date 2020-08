Un documento prueba que Rubinstein miente y que las provincias le advirtieron que faltaban vacunas

se conoció un documento que prueba que 23 provincias le habían advertido en 2018 sobre la faltante de diversas vacunas en 2017 entre las que se encontraban las que se hallaron vencidas en un frigorífico la semana pasada, con lo que la excusa de Adolfo Rubinstein en nombre del macrismo acerca de que eran dosis que "sobraron" se caen a pedazos

la situación no se limita únicamente a la vacuna antes mencionada sino también a vacunas como SRP (triple viral), DPT (triple bacteriana), Hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica, Sabin bivalente, entre otras. A lo anterior debemos agregarle la discontinuidad en la entrega de agujas y jeringas durante el 2017

Los relatos de cierto sector de Juntos por el Cambio para justificar elementos de desidia y posibles delitos duran muy poco. En este caso,Según el informe que publicó LPO,El documento consigna que la falta de todos esos elementos impidió cumplir con la vacunación planificada en muchas provincias y que, además, esa falta no fue compensada al año siguiente, es decir en 2018, lo que agravó la crisis sanitaria.Los epidemiólogos le pedían al gobierno deuna solución urgente por la falta de vacunación total en algunas provincias. Esta semana, el actual ministro de Salud,, denunció que encontraron más de 3,8 millones de vacunas vencidas en un frigorífico de Constitución, que nunca fueron entregadas, pero el antecesor y otros voceros de Juntos por el Cambio salieron a decir que habían sobrado, que es algo que siempre pasa y que lo único que faltó que se haga es su eliminación., dice el texto.Agregan los directores de epidemiología provinciales: "En muchas provincias".El documento, firmado en marzo de 2018, reveló que en ese mes "algunas provincias continúan con la misma situación y otras recibiendo cantidades mínimas que impiden ejecutar cualquier planificación proyectada". Además, los firmantes indicaron que el Gobierno les había comunicado que no recibirían las dosis adeudadas de 2017., reclamaron enérgicamente los especialistas, aunque a la luz del paso de los años se sabe que el pedido no fue atendido y que la gestión actual encontró millones vencidas.Finalmente, le dicen a la gestión de Macri y Rubinstein algo que parecen no haber comprendido, incluso hoy: