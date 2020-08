Diputados: la semana próxima arranca en comisión la reforma judicial y se tratarán proyectos sobre turismo y pesca

La Cámara de Diputados comenzará desplegar la agenda del Frente de Todosa durante la semana próxima: por un lado, se iniciará en comisión el recorrido del proyecto de reforma judicial, sancionado esta madrugada por el Senado, que busca reordenar la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias; por otro, Sergio Massa convocó a una sesión especial para tratar proyectos sobre turismo y pesca, con amplio consenso opositor, a excepción de Juntos por el Cambio

Fuentes parlamentarias estimaron en diálogo con Télam que, dondeEl oficialismo buscará avanzar en ese marco en consensos con los bloques opositores, ya que no tiene mayoría en la Cámara baja, y requiere de acuerdos para llegar al recinto de Diputados sin dificultades.A esa situación, se suma que los bloques opositores plantearon en las últimas horas que se trata de un tema que "no es prioritario" y pidió que sea debatido en una sesión presencial y no virtual.De todos modos, para poder avanzar en un dictamen, el oficialismo deberá al menos acordar con la oposición la prórroga del protocolo para el funcionamiento remoto del cuerpo, que está vencido.El Gobierno celebró la media sanción al proyecto de reforma judicial y destacó que el Congreso "es siempre el lugar para dar los debates y saldar las contradicciones"., ya que el oficialismo descarta el respaldo de la bancada de Juntos por el Cambio, integrado por 116 diputados, y buscaría aliados en otros bloques como el de Unidad Federal para el Desarrollo que preside el mendocino José Luis Ramón, y lograr así el apoyo de sus 8 legisladores.En esa línea,, aprobado esta madrugada por el Senado, y aseguró que el oficialismo está "dispuesto a escuchar, a discutir y a modificar si hace falta" la iniciativa.Massa estimó además que en Diputados, el debate "será más largo" que la discusión del Senado, debido a que la Cámara alta tiene 72 integrantes y Diputados 257 miembros.No es la única iniciativa que tendrá lugar la semana próxima en Diputados: el presidente de la Cámara de Diputados convocó formalmente este viernes a todos los bloques a una sesión especial para tratar dos proyectos sobre los que ya existe suficiente consenso., dijo Massa.La sesión será el próximo martes 1 de septiembre a las 13. Se discutirán un proyecto para la reactivación productiva de la actividad turística nacional y una modificación al régimen de infracciones de la Ley de Pesca para endurecer las penas a quienes practiquen la pesca ilegal.Desde el oficialismo destacan que todos los bloques, a excepción de Juntos por el Cambio, están de acuerdo con sesionar de manera virtual. Por eso, dado el consenso general sobre ambos proyectos, ahora el principal bloque opositor deberá resolver qué actitud adoptará. El PRO, la UCR y la CC ya habían anticipado que, por ejemplo, no estarían dispuestos a tratar la reforma judicial bajo esta modalidad., dijo el titular de la Cámara de Diputados a Infobae.Además, Massa destacó la importancia de darle “certidumbre y apoyo del Estado a la cultura, el turismo y la gastronomía”. También argumentó que “castigar la pesca ilegal es castigar el robo de nuestros recursos y defender nuestra soberanía”.