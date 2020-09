Diputados: todos están de acuerdo en seguir de forma remota, menos JxC y su capricho contra la reforma judicial

los legisladores del oficialismo y la oposición no lograron llegar a un acuerdo sobre la continuidad de las sesiones mixtas virtuales: el Frente de Todos y el resto de los bloques opositores están de acuerdo en seguir trabajando de forma remota, menos Juntos por el Cambio, que quiere elegir qué temas sí se pueden tratar y cuáles no y hasta amenazó con ir a la justicia

Es decir: para bloquear la reforma judicial -o postergarla-, Juntos por el Cambio pretende imponer sobre qué temas puede trabajar el Congreso en pandemia y sobré cuáles no debe hacerlo: hay cuestiones que es posible que se traten de manera remota y otras no

Después de más de siete horas de debate en Labor Parlamentaria,La sesión de este martes fue convocada por el oficialismo y algunos bloques opositores para tratar un proyecto de asistencia al turismo -con media sanción del Senado- y otro enviado por el Poder Ejecutivo, que aumenta penas para la pesca ilegal.El motivo que trabó el acuerdo fue laDurante la reunión, el diputado radical por Mendozapropuso en, como había propuesto el oficialismo. Además,, lo que no fue aceptado por el oficialismo., sostuvo el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri, en conferencia de prensa, al término de la reunión de labor.“No hubo posibilidades. El oficialismo no quiso aprobar esas concesiones para la prórroga y para nosotros, en tanto, la sesión de hoy no es válida. Ingresaremos al recinto, vamos a impugnar la sesión”, anticipó el radical cordobés.Para tratar temas como la reforma judicial, querían patear el debate para más adelante: exigieron garantizar un espacio más amplio que el del Congreso para que los 257 diputados y diputadas puedan discutir de forma presencial con los cuidados garantizados. "Queremos empezar a hablar mañana. La sesión de hoy no ha logrado consenso y el protocolo dejó de existir. Esperamos e invitamos al oficialismo a poder seguir teniendo puentes de diálogo para establecer las formas de debate", cerró Cristian Ritondo, del PRO, sobre este tema., completó la excusa Negri, y agregó: "Son 210 diputados que quedan en una pantallita, que prácticamente no pueden discutir temas complejos".Luego de que hablaran Negri y Ritondo, se expresó, titular de la Cámara baja., respondió el diputado nacional del Frente de Todos .En concreto, Massa reveló que incluso se le ofreció a Juntos por el Cambio, que parece poco apegado a la tecnología y no puede expresarse correctamente de manera virtual, la posibilidad de que quienes quieran sesionar de manera presencial pudieran hacerlo bajo el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes, y que aquellos otros que prefieran hacerlo de manera virtual continúen bajo esa modalidad: el macrismo ampliado tampoco aceptó.El dirigente del Frente Renovador señaló que se ha logrado "consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas", a pesar de JxC, y que así la sesión de hoy será bajo esa modalidad de trabajo., agregó el titular de la Cámara antes de dar inicio a la sesión en que se debatirá un proyecto de auxilio al sector turístico y otro sobre penas a la pesca ilegal.Y concluyó:Más temprano, Cristina Fernández de Kirchner citó una publicación de la legisladora porteña Lucía Cámpora en la que se expone que, curiosamente, JxC sí debatió, forzó y aprobó al menos cinco leyes vinculadas al Estado y la Justicia en la Ciudad , a pedido de Horacio Rodríguez Larreta, incluyendo una reforma del Consejo de la Magistratura porteño.