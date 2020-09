El Presidente criticó a JxC por su irresponsabilidad en el Congreso: "No tenemos que ideologizar la pandemia

el presidente Alberto Fernández cuestionó la postura del mayor interbloque opositor con respecto a esa sesión y les reclamó que "se paran en el lugar donde la Argentina se frena"

Si quieren ayudar, por favor ayuden, la Argentina es un país que vive en democracia y necesita las instituciones en funcionamiento

Tras el papelón de Juntos por el Cambio anoche en Diputados, cuando se negó a continuar debatiendo leyes de manera virtual pero también descartó que cada bloque pueda determinar si hacerlo presencial o remotamente,, criticó el mandatario hoy, al encabezar el acto por el Día de la Industria junto al titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo.Desde la fábrica de Sinteplast ubicada en la localidad de Ezeiza, Alberto sostuvo que los integrantes de la oposición "se paran en el lugar donde la Argentina se frena"., dijo el Presidente.Antes, en la introducción al tema, el Presidente había señalado: “Si la pandemia ha visto un sector lastimado, ese sector es el del turismo, la hotelería y la gastronomía, que han sufrido como nadie en la pandemia. Ayer había que tratar una ley de turismo para ayudar a los que venían padeciendo la pandemia y no pudimos hacerlo.”.“Digo estas cosas porque yo creo firmemente en el diálogo. Creo firmemente en la búsqueda de consenso y nadie me va a sacar de esa senda, nadie. Pero nadie me va a hacer callar lo que veo.”, agregó.La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en sesión especial el proyecto de asistencia al turismo y el que plantea multas para la pesca ilegal, tras el caótico arranque por la puja entre el oficialismo y la oposición macrista por el protocolo de sesiones.Con 127 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara baja logró aprobar el proyecto que ya tenía media sanción del Senado, y lo convirtió en ley. En tanto, cerca de las 5:00, se aprobó con 129 afirmativos -sin negativos ni abstenciones- y giró a la Cámara alta el texto que aumenta las multas sobre la pesca ilegal. Sin embargo, JxC anunció que impugnará la sesión e incluso amenazó con disputar la situación en el terreno judicial.