Juntos por el Cambio salió a subirse a la sublevación policial y se afina su vínculo con la protesta

desde la anticipación de las protestas por parte de una asesora de Patricia Bullrich el domingo en TN hasta la invitación a agitar las redes sociales de los ex "defensores del cambio" y la coronación del vínculo con Juntos por el Cambio a través de un comunicado de apoyo explícito

Policías de Quilmes salieron en caravana hasta el Cruce de Varela. Descreen de Kicillof y las promesas de Berni.

Estamos al borde del estallido. El peor y más mafioso gobierno de la historia

¡Andate Alberto, andate Kicillof, andate CFK!

¡Basta de peronismo! #NadieConAxel pic.twitter.com/I92LGl4S1s — Piquincho (@Piquincho1) September 8, 2020

el reclamo es "justo" pero aclararon que los sueldos se devaluaron "un 30% en los últimos cuatro años"

Como para que quede claro que hay alguna relación -se verá de qué tipo- entre la sublevación policial y -al menos- las ideas de Juntos por el Cambio, bastan tres hechos: una dirigente de ese espacio anticipó los hechos más de 24 horas antes de que ocurrieran y hasta con presuntas motivaciones políticas que excedían las reivindicaciones salariales; ya en el día de hoy, la agrupación Banquemos -heredera de los militantes "Defensores del Cambio", que trabajaron en la campaña 2019- convocó a un cacerolazo en "apoyo a las fuerzas policiales" y pidió la cabeza de Berni; y la coronación casi simultánea fue un comunicado del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio





Es que JxC hizo un comunicado público, claro, en apoyo a la sublevación y exigiéndole "celeridad" a Kicillof. El bloque de diputados de la Legislatura provincial respaldó el reclamo de la Bonaerense

La policía bonaerense debe recibir hoy una propuesta económica positiva. Deben estar cuidando a la sociedad, no reclamando lo que corresponde.

Gobernador evite el conflicto y muéstreles respeto a los miles que honran el uniforme haciendo una tarea titánica. pic.twitter.com/a09kFN8h7s — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) September 8, 2020

Lo que ya a esta altura es una evidente sublevación de la Policía Bonaerense tomó, abiertamente, un tono político y enrarecido en las últimas horas:A pesar de que esta mañana el gobierno deanunció que habrá una mejora salarial -se rumorea una oferta del 30%-,, donde esta tarde se escucharon discursos muy radicalizados que fueron menguando en los minutos previos al cierre de esta nota., dijeron efectivos provinciales, familiares y ex agentes ante los micrófonos de la televisión durante el mediodía, mientras en redes sociales se produjo una campaña que rezaba #NadieconAxel para contrarrestar el apoyo del Frente de Todos al gobernador bonaerense bajo el hashtag #FuerzaAxel.El jefe de Gabinete bonaerense,, y el ministro de Seguridad,, adelantaron hoy en conferencia de prensa que "entre jueves y viernes" se anunciará una suba salarial "importante" para el sector enmarcada en el Programa de Fortalecimiento de Seguridad que fue anunciado a nivel nacional el viernes pasado.Sostuvieron que, cuando gobernaba la Provincia, y precisaron que se están terminando de definir las readecuaciones presupuestarias para dar a conocer el número.Pero las protestas siguen. Anoche le entregaron un extenso petitorio al jefe de la Policía bonaerense, Daniel García, que revalidaron y al que le agregaron más puntos hoy. Piden una suba del 56% del sueldo de bolsillo para el personal de calle y del 64% para los administrativos con el objetivo de que quien ingresa a la fuerza gane $60 mil. También solicitaron la suba de las horas Cores (extra) de 50 a 189 pesos; el pago de las horas Polad (Policía Adicional) en tiempo y forma; planes de vivienda para el personal; la no obligatoriedad de tener como obra social al IOMA y la provisión del uniforme.¿Hay un intento de erosión de JxC sobre la gestión del gobierno provincial? Hoy es incomprobable afirmarlo, pero sí que, y que el hecho de que policías hagan piquetes armados en las calles genera temor institucional.La camaleónica ex asesora deen Seguridad durante el macrismo,, no habló de haber leído grupos de Facebook y, por el contacto, más bien dejó entrever que tiene sus contactos en el submundo policial y que de allí obtuvo información anticipatoria. “Se está armando algo fuerte” advirtió el domingo, en un programa de TN, como una pitonisa de lo que venía.Dio detalles que ni ayer ni hoy mencionaron los agentes que tomaron micrófonos, y que agregan al pedido justo de aumento salarial un componente político a la protesta.dijo entre otras cosas, antes de que los policías le golpearan la puerta de la residencia oficial a Kicillof.También apareció "Banquemos", la agrupación militante que heredó, hombre señalado como posible autor de la entrega del teléfono deque posteriormente derivó en las amenazas que recibió el Diputado. El ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos se la dejó para el manejo a uno de sus hombres para la persecución de periodistas,, el hoy comentarista de, convocaron esta tarde a través de sus canales de Telegram y WhatsApp. Todo acompañado de diversas placas conmemorativas.Entre los voceros de la protesta, consignó Adrián Murano en El Destape, figuran policías retirados vinculados estrechamente al ex jefe de la Bonaerense durante la gestión Vidal y, como, que solicitó su retiro días antes de que Cambiemos dejara el gobierno. Él mismo estuvo activo en grupos y foros online, donde distribuyó el comunicado de JxC., aseguraron los legisladores que responden Vidal, tras lo cual señalaron que los uniformados “nunca tuvieron una actualización salarial, ni recambio de móviles y mucho menos un gobernador que esté comprometido con la institución policial y sus familias”. Se olvidaron del período 2015-2019.Así, avalaron básicamente las protestas que se iniciaron ayer en Adrogué, Mar del Plata y La Plata, y que se esparcieron como reguero de pólvora por toda la Provincia. El bloque de JxC destacó “el esfuerzo extraordinario” en el marco de la pandemia y acusaron a Kicillof y a su Gabinete de tener “una mirada indiferente”.Hasta aseguraron que el Frente de Todos, que ya anunció aumentos para los agentes bonaerenses que perdieron fuerte durante el macrismo, bloqueó el tratamiento de un proyecto en el que se reclamaba que se atiendan las urgencias salariales de la Policía.El comunicado incluye también insólitos y numerosos elogios para las políticas de Cambiemos en materia de Seguridad. “En la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo la calidad del trabajo policial mejoró”, afirma, tanto “en lo salarial, en la adquisición de equipamiento de trabajo y en la conducta de una Gobernador que estuvo siempre del lado de ellos y ellas dándole lo fundamental, el respaldo”.“Hoy se ha retrocedido y el Gobernador y el Ministro de Seguridad han descuidado a quienes nos cuidan”, consideraron los diputados cambiemitas. Finalmente, se dirigieron a los policías, al pedirles que en los reclamos “no se vea afectado el servicio de seguridad para la ciudadanía porque hoy más que nunca son los mismos vecinos quienes más valoran y necesitan el trabajo policial”.