No tan Juntos por el Cambio: Larreta, Vidal y hasta Carrió abandonaron a Macri y su carta, sólo rescatada por Bullrich

sólo encontró rebote en la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi; el diputado nacional Fernando Iglesias -que calificó a las palabras como "extraordinarias reflexiones" y pidió que la escuche "quien correspone"-; y en la cuenta oficial de ese partid

La cuestionada nota de opinión a modo de carta quepublicó en La Nación parece ser que causó más rechazo en el oficialismo y la ciudadanía, lugares en los que se la leyó desde su evidente tono desestabilizador, que apoyo y simpatías en Juntos por el Cambio.Es que si bien la alianza opositora ratifica cada vez que puede su unidad, queda claro que eso ocurre porque es la única vía para ser competitivos en términos electorales y no porque coincidan en muchas aristas de la política.En cuanto a la publicación de Macri,Es que. Ni, supuesto escriba del ex presidente, se sumó (aún) a la movida. Tampoco, sorpresivamente, dio click al RT el radicalizado. Tanto el actual titular del partido,, como la verdadera líder del espacio,, no compartieron las palabras del escriba de Macri.. Las cuentas oficiales del radicalismo no se sumaron a la nota del ex presidente. Tampoco lo hizo, titular del partido, que a pesar de eso intentó negar hoy"Hemos dicho varios de nosotros lo mismo que dice allí", señaló Cornejo en diálogo con radio Mitre al ser consultado sobre un "malestar interno" que habría generado en el radicalismo la columna de Macri que hoy publica el diario La Nación."Alguien del equipo de Macri me la hizo llegar anoche y yo lo leí. Y no verifico malestar interno", agregó el ex gobernador mendocino. Además, ante la consulta de si el ex mandatario "lo representa" como líder, Cornejo afirmó que hoy lo representa "la conducción colegiada" de JXC, en la que lo mencionó entre otros integrantes.