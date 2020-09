Sin Juntos por el Cambio, el Senado revocó el traslado de los jueces nombrados a dedo por Macri

el Senado aprobó esta tarde, por unanimidad en sesión especial, el rechazo a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, aquellos que Mauricio Macri había puesto a dedo y por fuera de la Constitución Nacional en lugares estratégicos en 2018

Finalmente se produjo lo que se esperaba y, conal frente,El Frente de Todos defendió los dictámenes, que se desconectaron de la discusión en rechazo a la prórroga de las sesiones virtuales y con peleas insólitas -en el caso del macrismo- por el tiempo disponible para hacer uso de la palabra.Después de que se desconectara JxC, que acusó a CFK de imponer una agenda para impedir el avance de causas judiciales en su contra, el Frente de Todos definió el desplazamiento de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, y del juez Germán Castelli, que integra el tribunal a cargo del juicio oral de la causa de las fotocopias de los Cuadernos.. Ambos fueron parte de la instancia revisora de expedientes como el de las fotocopias, es decir, convalidaron las etapas de instrucción. En el caso de Castelli, es parte del TOF que trata esa causa de manera oral, pero todavía no tomó decisiones y no hay razones para suponer que hubier tenido uno u otro comportamiento.A la hora de la votación no estuvo presente la ex presidenta. Estaba en su reemplazo. En ese momento, el secretario Parlamentario y ex senadorleyó la lista de votos e informó el resultado de 41 votos positivos para rechazar el traslado irregular de los tres magistrados.“Debería decir por unanimidad”, dijo el peronista. Los únicos opositores que acompañaron la decisión oficialista fueronEl avance del tratamiento de los tres pliegos se apuró tras la ausencia de los tres magistrados a la audiencia del viernes 4., presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, abrió la lista de oradores como miembro informante.La senadora mendocina recordó que se analizan diez pliegos de jueces trasladados, pero que siete jueces “se sometieron a preguntas de los senadores y senadores, describieron los motivos de su traslados y su labor y muchos fueron muy ilustrativos, incluso en un caso explicaron que pidieron su traslado por presiones recibidas en el anterior lugar que ejercía su cargo”, planteó en referencia a Eduardo Farah., concluyó sobre la revisión remitida por el Poder Ejecutivo para la consideración de la Cámara alta que la oposición cuestionó.Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, Fernández Sagasti afirmó que “no acudieron a la audiencia, no se presentaron, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a una audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de su traslado”, y en ese sentido criticó que “desde la oposición convalidaron los dichos de estos señores jueces”.Otro que hizo uso de la palabra fue el senador de Tierra del Fuego, que coincidió con Fernández Sagasti y remarcó que “el Consejo de la Magistratura indica que ante cambio de jurisdicción o de materia es un nuevo nombramiento que se aparta del mandato constitucional".Por su parte,, de Chubut, remarcó que los tres jueces "entraron por la ventana al cargo que tienen, porque incluso Bruglia estaba desde el 93 y no pasó por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al argumento a favor de quienes sostienen que para el cargo de origen ya habían recibido Acuerdo. Pais citó las acordadas 4 y 7 de la CorteA su turno, el puntanoque se preguntó "qué relación tiene esto que estamos tratando con la ausencia de los senadores de la oposición, qué relación pueden tener las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que habló de golpe de estado y de que no habrá elecciones el año próximo, qué relación tienen los titulares de los diarios que en este momento sostienen que la oposición se fue para no convalidar la remoción de jueces”.También consideró “correcto y constitucional” el procedimiento, incluso afirmó que la sesión arrancó con quórum y con la participación de todos los bloques, criticó la “intencionalidad" que "hay en las ausencias, intencionalidad hay en los titulares de los diarios en este momento”, consideró luego de leer verdaderos artículos -firmados- que desinforman en Infobae, paradójicamente.El punto final para Bruglia, Bertuzzi y Castelli en los cargos a los que llegaron a dedo será cuando el presidente Alberto Fernández firme. Luego, vendrá la apelación de los tres jueces y, lo que ya se sabe, el trato de la cuestión de fondo que realizará la Corte Suprema de Justicia.