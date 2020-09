Dólar: el Gobierno salió a explicar por qué las medidas son "coyunturales" y qué se necesita para un "mercado abierto"

el Gobierno nacional salió a explicar con mayor contundencia y claridad y con la palabra de sus principales funcionarios en el tema por qué eran necesarias las medidas sobre la divisa verde y qué hubiera pasado en caso de no haberlas tomado

Casi 48 horas después de los anuncios que implicaron la aplicación de un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro o pagos en moneda extranjera con tarjetas y tras los cuestionamientos externos e internos acerca de cómo se comunicaron las decisiones,Por un lado, el presidente del Banco Central,, aclaró que pese a que las medidas son en algún punto restrictivas, “no hay ninguna limitación sobre el retiro o transferencia de dólares”, y aclaró que "la caída de los depósitos en dólares cesó, de hecho ha habido un aumento en los últimos meses".En declaraciones a radio Continental, el funcionario dio un número clave que responde a los reclamos de ciertos sectores de soltar completamente el mercado de dólares. "La Argentina está teniendo un problema estructural con los dólares", reconoció Pesce, y advirtió que, enfatizó Pesce y añadió queFinalmente, indicó que "un cepo total es muy difícil porque siempre hay gente que necesita dólares” y concluyó: "Estamos tratando de zafar del cuello de botella en este momento que no se produce exportación sobre la producción agropecuaria”.Por su parte, la vicejefa de Gabinete de ministros,, se refirió a las disposiciones cambiarias anunciadas por el Banco Central y consideró que lejos de sersonSe trata de una aclaración importante, que no se escuchó en los últimos días. Si bien no implica que durarán poco, sí que no es una determinación permanente, cuestión casi adelantada de modo místico por algunos dirigentes opositores y medios.La funcionaria destacó que el nivel de reservas monetarias "permite ir sosteniendo la situación", mientras las restricciones en el dólar ahorro reflejan "una cuestión de precios, con los mismos pesos se podrán comprar menos dólares".En ese sentido, agregó que se le pide a las empresas "que renegocien sus compromisos financieros tras un proceso de endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, de la Nación, las provincias y grandes empresas, que no es sostenible, no es pagable: la Argentina no puede generar los dólares en ese lapso de tiempo".Todesca recordó que al comienzo del Gobierno anterior la cotización del dólar oficial estaba a $9 y al llevarlo a $16 se dijo que no iba a haber un impacto en precios, pero la inflación llegó al 40% anual.Al respecto aclaró que las importaciones de productos, máquinas e insumos se hacen a través del mercado tipo de cambio oficial, y admitió que "obviamente las brechas tienen un impacto en la economía, porque son precios que todos miramos", pero que "de ningún modo modifican las metas de inflación".Puntualmente, explicó que "la depresión hizo bajar un poco la inflación” y que cuando empiece a notarse la reactivación ésta “se puede acelerar”. “Ahí se van a ver tensiones, no hay que negarlo. Pero hay que conversar con todos los sectores para analizar muy bien todos los precios de referencia de la economía y manejarlos cuidadosamente", indicó.En la misma línea se expresó la titular de la AFIP,, defendió los cambios a la compra de dólares, aseguró que no está restringida la adquisición para ahorro sino que ahora es más caro, enfatizó en lo "coyuntural" de la medida y precisó qué hubiera ocurrido de no tomarla."No se elimina la posibilidad (de compra), se acota encareciéndolo", explicó en diálogo con Futurock.fm, y aseguró que es una medida temporal.Sobre esto último, explicó:Según explicó Marcó del Pont, que fue presidenta del Banco Central en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la medida se adoptó para frenar maniobras de especulación con el dólar y a los “grandes” fondos del exterior, que estaban haciendo (negocios) con el Contado Con Liqui.La funcionaria apuntó a la obcecación de los argentinos por los billetes verdes. "Es un problema histórico el ahorro en dólares.", dijo, y advirtió que en los medios algunos comunicadores y opositores “psicopatean” a la sociedad con las nuevas restricciones."Estas medidas, lejos de generar todos los males, que se está psicopateando bastante, nos permite garantizar la estabilidad de variables macroeconómicas.", aseguró la directora de la AFIP.El organismo recaudador ya oficializó la aplicación de un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales, para la compra del dólar ahorro. Lo hizo a través de la Resolución General 4815/2020 publicada en el Boletín Oficial. La norma precisa que "las percepciones que se practiquen por el presente régimen se considerarán, conforme la condición tributaria del sujeto pasible, pagos a cuenta de Bienes Personales para los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y que no resultan responsables de Ganancias".Marcó del Pont aclaró que la devolución va a estar explicada en los próximos días en la página web de AFIP. “Si alguien no paga Bienes Personales o Ganancias, como un monotributista, va a haber un link para cargar los comprobantes y mediante CBU se le devuelve" el 35% de retención, explicó.