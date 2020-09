¿Alberto Fernández presidente del Partido Justicialista a partir del 17 de octubre?

el Partido Justicialista no sólo vuelva a hacer una demostración política de fuerza en el espacio público -aunque virtual por la pandemia del coronavirus- sino que anuncie la renovación de sus máximas autoridades con una posible novedad sustancial: se le ofrecería al presidente Alberto Fernández convertirse en el próximo titular del PJ

Está todo dado para que en un día muy especial para el peronismo, como el Día de la Lealtad,La intención ya adquirió vuelo público pero tuvo mayor circulación en ámbitos privados. En conversaciones por Zoom, WhatsApp y otros espacios reservados, el peronismo y los principales referentes de los gremios aliados al Gobierno intentarán que esa fortaleza política para responder a las poco nutridas de gente pero ruidosas manifestaciones opositoras aparezca el próximo 17 de octubre pero con el plus de anunciar que su máxima autoridad será el propio Presidente de la Nación.Según publicó Infobae,El actual jefe del PJ, el diputado nacional, ya lo hizo público en varias oportunidades, como recordaron en el mismo medio:Asimismo confirmó que la idea se viene dialogando desde hace un tiempo, con participación de gobernadores, sindicalistas y los distintos sectores que integran el partido y aclaró que tiene serias posibilidades de confirmarse., acotó.El gobernador de Tucumán,, confirmó que participará de manera virtual del acto del PJ que se realizará el 17 de octubre en la sede de la CGT y destacó que le parece “lógico” que Alberto asuma la presidencia del peronismo nacional.Lo "lógico" de que ocurra tiene que ver con que casi todos los presidentes de la Nación peronistas de las últimas décadas fueron titulares del PJ. Así fue concuando estuvieron en la Casa Rosada. En el caso de CFK, durante sus dos mandatos no encabezó el partido en el marco del proyecto que el peronismo integró en aquel momento y que tenía que ver con la idea de "tranversalidad" que llevó a que el radical Julio Cobos sea vicepresidente.Según el mismo medio, la idea de que Fernández asuma la presidencia del PJ fue conversada con los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Manzur, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Arabella Carreras (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros.A la vez,estos intercambian sobre el mismo tema con un grupo de dirigentes sindicales de la CGT liderados por Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN).Gioja ya le había ofrecido a Alberto la titularidad del PJ a fines del año pasado, poco antes de la asunción presidencial. La evaluación de aquel momento no sería la misma que actualmente, a casi un año de gestión, con el peso de la pandemia, los ataques por momentos antidemocráticos de un sector de Juntos por el Cambio y la necesidad de fortalcer al jefe de Estado de cara a las elecciones legislativas del año próximo.En el PJ y la central obrera están preparando una gran puesta en escena para el 17 de octubre en el salón Felipe Vallese de la CGT. Allí, según los trascendidos periodísticos, se desplegaría una plataforma virtual para conectarse con todos los gobernadores, intendentes y gremialistas. Alberto ya fue invitado y sería la figura principal.Además, es para el peronismo una fecha singular: se cumplen 75 años del partido que creó Juan Domingo Perón. Parece configurarse como un gran momento para transferir al Presidente la titularidad del partido.