Reclamo de Alberto a Rosenkrantz para que aplique la Ley Micaela: Le pedimos que se ocupe y recibimos silencio

Fernández le envió un duro mensaje al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, debido a que, según expresó el jefe de Estado, el Poder Judicial es el único que no respeta ni aplica la Ley Micaela: “Le pedimos que se ocupe y sólo recibimos silencio”

💬 @EliGAlcorta: “Este programa establece que por un período de 6 meses se va a acompañar a mujeres y LGBTI+ con una asistencia económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil” pic.twitter.com/DPdAdoWhuB — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) September 25, 2020

El presidenteparticipó hoy de la presentación del, una nueva medida que buscay acompañamiento integral a personas que se encuentren en esa situación.El mandatario realizó el anuncio junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad,, en un acto por medio de una videoconferencia desde la residencia de Olivos. El esperado programa contempla una inversión de casi $4.500 millones.En la ocasión,El mandatario dijo que no se puede “tolerar” que “la desigualdad se manifieste en gestos de humillación y de violencia” hacia la mujer, y que “padezca maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer”.En tal sentido, el Presidente aseguró que ve "con preocupación que en el Estado federal, dos de los tres poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) ya han avanzado en implementar la Ley Micaela, en respetarla y en generar conciencia de la igualdad y los derechos de la mujer, y sin embargo esa rémora la tenemos aún en el Poder Judicial, lamentablemente”., se quejó, y recordó que "en el siglo XXI no hay posibilidad de hacerse los distraídos frente a la desigualdad que la sociedad impone en virtud del género”.Durante la firma con cuatro provincias del programa Acompañar, que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad,“Sin en el siglo XXI no entienden” la importancia de esa norma “y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse", meten a la sociedad "en un verdadero problema”, dijo y remarcó que al respecto “no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos” frente a la desigualdad.De la misma manera, insistió en que tampoco es posible permitir que “esa desigualdad se manifieste en gestos de humillación y de violencia”. Y sentenció: “Nadie tolera que una mujer muera por el hecho de ser mujer pero que tampoco padezca violencia, infamia, difamación y maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer”.La ley establece la formación y capacitación obligatoria anual en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública y de todos los poderes del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El incumplimiento de la capacitación es pasible de ser considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.Fernández ambién consideró que el drama de la violencia machista tiene dos vías con principios de solución. Uno de ellos es “la prevención”, que en parte se solucionaría con la aplicación de la Ley Micaela. Y la otra es “ocuparnos del victimario”, y “para esto, la Justicia tiene que hacer la parte que le corresponde”., concluyó.Participaron también Fernanda Raverta, titular de la Anses, el organismo que encargado del parte del financiamiento del programa. Los mandatarios provinciales que firmaron fueron la gobernadora Arabela Carreras, de Río Negro, y los gobernadores Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Jorge Capitanich, de Chaco; y Omar Perotti, de Santa Fe.