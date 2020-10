Grave: Macri denunció a los fiscales que investigan el espionaje ilegal ocurrido durante su Gobierno

Mauricio Macri y Juntos por el Cambio en general buscan voltear la causa del espionaje ilegal desplegado desde la AFI durante la gestión del ex presidente

Claramente, con el argumento de la presunta filtración de su información personal como defecto de la investigación penal,El ex jefe de Estado hizo una denuncia penal contra los fiscales de Lomas de Zamora, con la supuesta filtración de información personal que surgió del teléfono celular de su secretariocomo argumento.Según publicó Ámbito, la presentación penal federal también alcanza al personal policial que participó en el peritaje del celular de Nieto en aquella jornada en que ese ex funcionario fue allanado y se encerró en su auto para borrar mensajes de WhatsApp. Según viene diciendo el macrismo, se habrían filtrado números de tarjetas de crédito del líder PRO, claves de acceso a plataformas como Netflix y número de pasaporte, entre otras cosas que tenía el secretario.La nueva denuncia fue realizada por el propio Macri y. En rigor, la presentación había sido efectuada primero ante la juezaque tiene la causa por la filtración de datos de agentes de la AFI.Sin embargo, la jueza que investiga a la mesa judicial del líder PRO mandó a sorteo la denuncia de Macri, que producto de ese trámite ahora está en manos de Martínez De Giorgi, según confirmaron fuentes judiciales.Macri va contra los fiscales que investigan la causa de espionaje ilegal en la que están procesados el ex director de la AFIy su segunda,, quienes recientemente ampliaron su indagatoria. Los acusó de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad También fue indagado días atrás Darío Nieto, cuya declaración fue subida por él mismo a su cuenta de twitter.De esta manera, el ex mandatario acusa a Incardona y Eyherabide, ante el Juzgado Criminal y Correcional Federal 8, por los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (ART.248)".Hace dos días, un grupo de diputados nacional que responden apresentaron una denuncia ante la Procuración General de la Nación -que justamente conduce el interino dejado por Macri,- que apunta a remover de sus cargos a los fiscales Incardona y Eyherabide, quienes intervienen en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión Cambiemos.