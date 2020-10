"Existencialismo kirchneroisde": la ironía de Kicillof sobre los "obsesionados" con una pelea entre Alberto y Cristina

el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió las medidas políticas y económicas de su administración y de la gestión nacional, se refirió a la situación en Guernica por la toma de tierras, le pegó durísimo a Mauricio Macri por sus insólitas entrevistas mediáticas y criticó con una ironía a "los analistas pasados de moda" que insisten en buscar una pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

"Es casi para Puan, la Facultad Filosofía, una escuela nueva: el existencialismo kirchneroisde. No sé a dónde quieren llegar"

A sólo horas de finalizada una intensa jornada por la celebración del Día de la Lealtad, en que el peronismo logró con una pequeña porción de su caudal militante mostrar fuerza en la calle y, a la vez, convocar a una participación virtual a través de distintas plataformas,El mandatario provincial insistió con que "los problemas habitacionales en la provincia no se resuelven con tomas" y volvió a expresar su anhelo de que "todas las familias" que permanecen en el predio en el partido de Presidente Perón puedan resolver su situación antes de fin de mes, cuando se cumple el plazo fijado por la Justicia para llegar a una "solución negociada"., declaró Kicillof en una entrevista que publicó hoy La Nación.Consultado sobre si la demora en la resolución del conflicto alienta nuevas tomas de terrenos, lo descartó enfáticamente y focalizó en el rol de la Justicia: "Ahí hay una resolución judicial. El juez pidió los planes que teníamos para ofrecer y permitió ese plazo. Es una decisión judicial. Buscamos desalentar las tomas, tomar la propiedad de otro no es la solución"."Esperamos que todas las familias puedan encontrar una solución antes. El desalojo, según el plazo que puso el juez, tiene que ocurrir antes de fin de mes. Se estiman en 2.000.000 de personas que tiene problemas habitacionales en la provincia. Sacando el Procrear no hubo programas para que la clase media y media baja accedan a la vivienda, pero eso no se resuelve con tomas", expresó.Además, marcó que la gestión que lo antecedió, con María Eugenia Vidal a la cabeza, "no inventó el problema" del déficit habitacional en la provincia, pero "no dio respuestas" a los habitantes del distrito y comparó: "Lo mismo (pasó) con las cárceles".Kicillof comparó el hecho de que su Gobierno terminó de "arreglar 1726 escuelas durante la pandemia", en menos de un año de haber asumido el mandato., sostuvo, quien aceptó no obstante que lo "preocupa" la situación social "dramática y excepcional" que vive el distrito en el marco de la crisis y del coronavirus.Ante una pregunta sobre la proyección para "diciembre, un mes siempre complicado", el mandatario planteó: "Cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas. Desde el Gobierno nacional, el provincial y los 135 intendentes se dio una respuesta, siempre insuficiente"."Yo me dedico un poco a sacarle la sábana a los fantasmas que se van creando. Desde que asumí y cuando era ministro de economía, pronosticaban una catástrofe cada tres días. No pasaba. Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana. Estamos ante lo desconocido. Gobernar ante lo desconocido es una tarea de día a día", advirtió.En otro orden, afirmó tener una "enorme afinidad y respeto personal" por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y opinó que "en los fundamentos maroeconómicos no se ve una situación de emergencia"."Sí, en cambio, estamos en el coronavirus. Las economías más fuertes del mundo se descalabraron", remarcó.En otro tramo del reportaje y consultado sobre un eventual "conflicto de interés" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof empezó destacando la "obsesión de determinados analistas pasada de moda".E hizo un recorrido histórico: "Hace años que es así. Nada de lo que diga va a cambiar la opinión a esas personas. Pero tienen derecho a pasarse la vida pensando si Néstor la manejaba a Cristina. Si Cristina después iba a imponerse sobre Scioli y ahora sobre Alberto"., ironizó contundente.Antes de comenzar con la entrevista a La Nación, Kicillof pidió a su entrevistador hacerle una aclaración, según publicó el propio medio: "Me vi buena parte de las entrevistas a Macri. Todas pelotas al pie. Me llamó la atención porque a esta altura una reaparición de Macri daba para hacerle algunas preguntas que lo incomodaran. Me parece que hay un tratamiento tan diferencial".Luego, consultado sobre cómo vio al ex presidente, aseguró:El mandatario provincial señaló que decir que "gobierna Cristina", como hizo Macri, "es una opinión absolutamente metafísica e infundada", ya que "el que gobierna es el Presidente"."Cristina cumple su rol de vicepresidenta y de presidenta de la Cámara de Senadores. Es una chicana. Hay políticos y analistas que tienen esa obsesión, que ya está desfasada. Tienen que pensar cosas nuevas, contratar un nuevo Durán Barba, algo, eso ya está gastado", insistió.En la misma línea, Kicilof finalmente señaló que Macri salió a dar entrevistas todos los días porque "este fue un año de pandemia" "los macristas están en campaña"."Hay políticos y medios que iniciaron la campaña contra el Gobierno. Están desfasados de lo que le está pasando a la gente en un año muy difícil y angustiante", concluyó.