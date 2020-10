Presupuesto 2021: el oficialismo consiguió el dictamen a pesar del rechazo habitual de Juntos por el Cambio

el Frente de Todos hizo valer su mayoría y sumó el apoyo de Córdoba Federal para conseguir 26 firmas sobre 49 posibles para obtener dictamen favorable para que el Presupuesto 2021 sea tratado el miércoles de la semana próxima en el recinto

Sin sorpresas, ni bien comenzó la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados el bloque de Juntos por el Cambio hizo público que no acompañaría el dictamen, pero a pesar de esoLos diputados cordobeces acompañaron el dictamen aunque en disidencia, mientras que los legisladores macristas ni siquiera pusieron la firma favorable y anunciaron que se tomarán unos días más para analizar si votarán en forma positiva la iniciativa en el recinto el próximo miércoles., indicó el titular de la comisión, el diputado del FdT,, quien ayer manifestó la intención del oficialismo de que la iniciativa esté aprobada antes de la visita del FMI.. De lo contrario, estaríamos en lo que en algún momento pasó cuando se tuvo que gobernar sin presupuesto porque se quería imponer un uno que tuviera parámetros que no eran los que hacían al proyecto que estaba gobernando”, continuó, en referencia a cuando lo que hoy es el macrismo más otros espacios de aquel entonces bloqueaban los números acomo presidenta.Al comenzar la reunión, Heller detalló tres últimos cambios a la iniciativa, a la que -en su paso por la comisión- se le incluyeron más de 40 artículos para responder a los diferentes pedidos, tanto de diputados del oficialismo como de la oposición.Explicó que se trata de ajustes en la redacción de los artículos que crean el Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de la Provincia de Misiones, así como el que estipula incentivos a las Empresas Productoras de gas natural a través del pago de una compensación y la emisión de Certificados de Crédito Fiscal.Previo al pase a la firma del dictamen, desde Juntos Por el Cambio, el diputado del PRO,anunció que su interbloque "no va a firmar el dictamen y va a tomar una postura de cara al recinto, para seguir analizando los cambios introducidos".El dictamen final cuenta hasta el momento con el apoyo del Frente de Todos y de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que entre todos suman 137 voluntades. Aún resta saber si Juntos por el Cambio votará en general durante el debate del próximo miércoles.Entre los cambios más importantes incluidos en los últimos días se encuentra un aumento de $7.000 millones en subsidios al transporte público para las provincias, así como una partida de $4.200 millones para universidades nacionales.El proyecto de Presupuesto 2021 prevé para el año próximo una inflación en torno al 29%, un crecimiento de la economía de 5,5% y un déficit fiscal de 4,5%.Otro dato importante es la duplicación de gastos de capital respecto al presupuesto de 2019, ya que se elevará del 1,1% al 2,2% para apuntalar la obra pública y el desarrollo productivo, a lo que se suma que se destinará más del 60% de los recursos al rubro social.Como contrapartida, el pago de los intereses de la deuda se reducirá tras la refinanciación del pasivo emitido bajo legislación extranjera, luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los bonistas.Otro aspecto clave es que por primera vez el presupuesto fue diseñado con perspectiva de género, ya que se destinarán hacia esas políticas el 15% de sus recursos previstos para el 2021, mientras que más del 65% del gasto total se derivará a gastos sociales.