El Gobierno tendrá la vacuna rusa antes de fin de año y se prepara para iniciar su aplicación en semanas

está prácticamente confirmado que Argentina tendrá antes de fin de año una vacuna contra el coronavirus que, si bien no alcanzará inicialmente para el 100% de la población del país, genera expectativas positivas

Mientras Europa transita en el retorno del invierno formalmente una segunda y fuerte ola de contagios, con cuarentenas estrictas y extensas,En concreto, ya superados los prejuicios antisoviéticos que muchos de ambos lados de la grieta política argentina tenían,atraviesa exitosamente la última fase de testeos y hoy aparece como la más avanzada. El viernes,, que iniciará por el personal de la salud y la población de riesgo, calculada en unos diez millones de personas.El viaje de la funcionaria fue acompañado por representantes del laboratorio Hlb Pharma, que estarían a cargo de la distribución en el país, y otros integrantes de la cartera sanitaria nacional pero también de la bonaerense. En un primer momento no hubo confirmación acerca de esta presencia argentina en Moscú, peroEl ministro coordinador confirmó que Vizzotti viajó a Rusia parasobre una de las vacunas contra el coronavirus que allí se desarrolla, con el fin de"Vamos a seguir trabajando con todos los proyectos avanzados porque no nos casamos con ninguno", aseveró el jefe de Gabinete en declaraciones formuladas a C5N, en las que remarcó que "el final de esta historia", en referencia a la pandemia de coronavirus, "es con la vacuna".Sostuvo que "hay cuatro o cinco proyectos a nivel mundial que son los más avanzados, y Argentina va a comprar la primera que esté", y destacó que, en el caso de la vacuna que se encuentra en desarrollo en Rusia, era "la única que no tenía punto focal" en la Argentina, lo que motivó el viaje argentino.No obstante,. De hecho, el jueves pasado la ex jefa de Estado recibió en su despacho al embajador ruso, acompañada por su ex canciller y actual titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado,, que preside la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Está claro que un tema tratado Sputnik V."A partir de esta semana habilitamos la fase 3 aquí. Lo que la diferencia de las demás es que estaría primero, se supone que antes de fin de año. No nos importa si es rusa, china o de donde sea, lo que queremos es que sea lo antes posible", aseguraron, según publicó Página 12, desde el Gobierno. Además de que es una de las más avanzadas, o tal vez la más, Sputnik V se mostró efectiva en las fases previas contra la Covid y sin contratiempos de ningún tipo y ya encontró lugar en publicaciones científicas internacionales, hecho muy valorado por sectores que anteriormente cuestionaban al producto ruso.Los funcionarios de ese país habrían asegurado que tienen la capacidad de cumplir con la demanda inicial que requeriría 20 millones de dosis, lo cual implica vacunar en la Argentina a 10 millones de personas dado que se trata de un producto que se aplica en dos veces con tres semanas de diferencia una de la otra.Cuando Vizzotti ya estuvo a la Argentina, el viernes, envió a las provincias un comunicado para que trabajen en la planificación de un plan de vacunación masivo, ejecutable tan pronto como en unas pocas semanas. Hay cuestiones de organización centrales para ello, como contar con el personal médico necesario y los lugares adecuados para atender una demanda multitudinaria. En el caso de las provincias más grandes, de millones de personas.Según trascendidos que publicó TN pero que encuentran argumento en que funcionarios bonaerenses viajaron a Rusia,. Se trata, por su extensión y su población, del territorio con el mayor número de muertos e infectados por el virus.La misma versión indica que diciembre es la fecha que tienen en mente funcionarios de las carteras sanitarias de Nación y Provincia para el inicio del operativo, mientras que entre marzo y mayo se proyecta una vacunación en todo el país.Según el esquema,. Luego se abriría el paso para el resto de la ciudadanía.Otra información que circuló en las últimas horas es que la provincia se encuentra preparando a 2500 vacunadores pertenecientes a sus escuelas de enfermería, y que se sumarían a los 2900 que ya se encuentran realizando tareas en territorio bonaerense.