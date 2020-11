La Corte decidió dejar en su cargo al juez Castelli hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su traslado

la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al per saltum que presentó el juez Germán Castelli, el magistrado sobre el que faltaba una definición del máximo tribunal luego de los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, por lo que continuará en su cargo hasta que se resuelva la decisión de fondo

Finalmente,Castelli, al igual que los camaristas mencionados, había sido movido vía decreto por. Con la mayoría de cuatro de sus cinco jueces, la Corte accedió a considerar el amparo del juez para permanecer en su cargo como integrante del Tribunal Oral Federal, pero no le dio una respuesta a esa pretensión.. Lo que hicieron es habilitar el tratamiento del recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) que había presentado Castelli -segundo que permite en un año- para revocar una sentencia que había avalado su desplazamiento y suspender los efectos de la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura hasta tanto se dicte sentencia definitiva., escribieron los ministros para el voto de la mayoría, compuesto por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti.Horas previas a conocerse el fallo de la Corte, Castelli había remitido una nota al máximo tribunal para que reconsidere su caso y lo confirme en el TOF 7 de manera permanente, a diferencia de lo que decidió este martes sobre la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.El Tribunal llegó a una definición distinta a la de los otros dos desplazados por el oficialismo, -Bertuzzi y Bruglia, que ya saben que no son jueces definitivos del cargo que ocuparon en la Cámara-, y postergó su resolución sobre la situación de Castelli. De esta forma el planteo deberá volver a la jueza de primera instancia para que se expida.Más allá de la decisión de hoy, la resolución de fondo podría ser la misma a pesar de la diferencia respecto de los casos de Bruglia y Bertuzzi. Es que Castelli es de un Tribunal Oral de San Martín y lo pasaron a un Tribunal Oral de Capital, por lo que el traslado de Macri fue tan a dedo como en sus pares, pero no es un ascenso: la jerarquía es similar.Según Página 12, la especulación es que para resolver la cuestión de fondo de Castelli, los jueces van a esperar que empiecen los concursos. No se sabe cuándo puede ocurrir eso y los supremos cuando quieren se toman su tiempo.