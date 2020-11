Volvió De Nárvaez: qué hizo el empresario colombiano que quiso gobernar Buenos Aires de la mano de Macri

De Narváez decidió potenciar sus negocios empresarios y se quedó con las operaciones de la cadena de hipermercados Walmart (la cuarta del país detrás de Carrefour, Cencosud y Coto), que cuenta 92 sucursales y 8.500 empleados en la Argentina

Francisco De Nárvaez se metió de lleno a la política argentina en 2003, pero muchos años antes, en 1992, hizo el juramento para tener la nacionalidad argentina

Algunos vuelven, otros no. Entre los primeros a partir de hoy podemos incluir a, el empresario colombiano nacionalizado argentino que se dedicó muchos años a la política en el país hasta su retiro definitivo desde 2015, quien ahoraAlejado de la escena pública del ámbito político,El empresario posee vasta experiencia en el rubro. Su familia fue dueña de las tiendas Casa Tía durante muchos años hasta su venta, en 1999. Según el comunicado que informó sobre el cambio de manos en Walmart, el nuevo dueño "cuenta con operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay" y "aportará una sólida experiencia local que impulsará el crecimiento de la empresa"., indica el comunicado de prensa.E indica: "Walmart seguirá apoyando a la empresa y a sus nuevos propietarios a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento; no obstante, Walmart no retendrá una participación accionaria".Tres grupos habían quedado en la ronda final de negociaciones: el liderado por De Narváez, el fondo Inverlat -a cargo de Havanna y Fenoglio- y otro cuya cabeza visible es el grupo logístico Andreani.Walmart Argentina inició sus operaciones en 1995, con el lanzamiento de su primer establecimiento en Avellaneda. Desde entonces, la empresa continuó creciendo y hoy cuenta con más de 90 establecimientos y 9.000 trabajadores bajo los nombres Changomas, Mi Changomas, Supercentro Walmart y Punto Mayorista.Luego de la transición, los establecimientos Changomas, Mi Changomas y Punto Mayorista continuarán atendiendo a los clientes en la Argentina. Los Supercentros Walmart cambiarán de nombre después del período de transición.Desde que se inició en el ámbito de la política integró, incluso algunos con miradas muy conservadoras, aunque siempre se auto proclamó peronista.Fue candidato a un puesto del gabinete nacional del gobierno que quería formar Carlos Menem a través de las elecciones presidenciales de 2003. Luego de la derrota del ex mandatario riojano, en esos años fundó el Grupo Unidos del Sud, una fundación dedicada al estudio e implementación de reformas sobre políticas públicas en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).En las elecciones legislativas de 2005 salió electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con el Partido Justicialista (PJ), siendo cuarto en la lista de diputados que presidía Hilda "Chiche" Duhalde. Se convirtió en el primer extranjero en llegar a la Cámara.En 2007 fue candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por Jorge Macri como candidato a vicegobernador. Su candidatura por el partido Unión - Pro contó con el apoyo de Propuesta Republicana, el partido que lideraba Mauricio Macri en la Ciudad. Salió tercero, con el 14,9% de los votos, detrás de las fórmulas Daniel Scioli (Frente para la Victoria, FPV) 48,20% y de Margarita Stolbizer (Coalición Cívica, CC) 16,60%.Para las legislativas de 2009 acordó una alianza con Macri. En estos comicios la lista obtuvo una ajustada victoria en la provincia de Buenos Aires, logrando un total de 34,5% superando a FPV: 32.3% (Kirchner - Scioli) y Acuerdo Cívico Social 21.1% (Stolbizer - Alfonsín) 24 Con estos resultados, De Narváez logró renovar la banca de diputado nacional que obtuvo en 2005 y, además, la coalición logró incorporar 13 nuevas bancas al Congreso Nacional.En 2011, de cara a las elecciones nacionales y de las provincias, realizó una alianza con Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, y se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Logró el 16,12% de los votos y volvió a perder, segundo después de Scioli, con una diferencia de casi 40%.En el 2013, De Narváez formó un frente electoral junto a Hugo Moyano, José Manuel De La Sota y Roberto Lavagna para competir contra Sergio Massa y Martín Insaurralde, del FPV. En 2014 se sumó a las filas del massismo con intenciones de ser candidato a gobernador bonaerense, pero finalmente fue desplazado por Felipe Solá. Ante las presidenciales 2015, anunció que votaría por Scioli, ya alejado formalmente de las aspiraciones a cargos.