13.11.2020 / Frente de Todos

Massa recibió al FMI y condicionó el apoyo parlamentario para el nuevo acuerdo a que sea sin ajuste

El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con los emisarios del Fondo y mantuvieron una reunión a la que desde el entorno del tigrense calificaron como “productiva y positiva”. No obstante, citó a Alberto al advertirles que "los muertos no pagan", garantizó apoyo en el Congreso pero sin ajuste y les señaló que "al que pidió la plata” no le "exigieron" nada.