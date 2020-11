Insólito: Macri criticó la carta del FdT al FMI y pidió que una respuesta de JxC aunque ni el organismo se expresó

Mauricio Macri evitó hablar de la crisis que atraviesa el espacio por su pelea con Elisa Carrió y empujó agua para su molino radicalizado al criticar la carta de los senadores del Frente de Todos al Fondo Monetario Internacional e incluso exigirle a JxC una respuesta aunque ni siquiera el organismo multilateral de crédito se expresó al respecto

Volvió el Zoom semanal de los socios de Juntos por el Cambio, que venía suspendiéndose últimamente, y, manifestó el ex mandatario durante la reunión que duró una hora.Ante ese pedido del ¿líder? PRO y luego de que se expresaran varios de los participantes del cónclave,y en la que juzga que se prestaron fondos al país “irresponsablemente” en el gobierno anterior y que no se debe condicionar la política económica de la actual gestión.Ante el planteo de Macri, fue-foco de revelaciones durante la semana pasada por parte de Jaime Durán Barba- quien sugirió que la contestación debería estar a cargo de los senadores de Juntos por el Cambio, ya que fueron sus colegas del Frente de Todos fueron los encargados de redactar el mensaje a los miembros del organismo internacional.Así, lo que haría el macrismo es defender el acuerdo logrado con el FMI en 2018, pero "no meterse en las contradicciones internas del oficialismo”, según se coincidió en la videollamada de JxC, que fue llamativamente breve y no se tocó el tema del tiroteo entre Macri y Carrió.a diferencia del utilizado durante los años de Cristina, que el propio FMI reconoció como beneficioso para los adultos mayores.En el Zoom de esta mañana, Macri alertó sobre el impacto político para la oposición de dejar pasar ese mensaje, ya que, a su juicio, distorsiona la negociación que su gobierno encaró con el FMI en 2018 y hace a JxC "quedar como los malos de la película”, cosa que precupa al ex presidente.Por eso, advirtió quey propuso que se elaborara una respuesta.Con respecto a la nueva fórmula jubilatoria, el macrismo oficializó que “defenderá su fórmula jubilatoria en el debate parlamentario, que deberá ser serio, responsable y, por supuesto, sin violencia”.“El oficialismo, por su parte, deberá explicar frente a la sociedad por qué recurrieron a la violencia y la mentira de campaña para ejecutar hoy una fórmula menos beneficiosa para los jubilados -dijo JxC en un comunicado-. Es decir, el oficialismo debería explicar su contradicción entre las promesas de campaña y la violencia desatada en el 2017 que abrió y profundizó una grieta en la sociedad a partir de la actitud de legisladores que instigaron la violencia, en vez de utilizar los métodos democráticos de una discusión parlamentaria”, insistieron, a pesar de que todos los datos y estadísticas exponen que la fórmula usada hasta 2017 benefició a los jubilados contra la inflación y que la usada a partir de ese año por iniciativa macrista generó un agujero en el bolsillo de los adultos mayores.Del contacto opositor participaron, además de Macri y Vidal, los dirigentes del PRO Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni; los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, y los referentes de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etcheconi. El único ausente fue el senador de la UCR Martín Lousteau.