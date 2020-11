27.11.2020 / Congreso

Debate en el Senado por la Procuración: "Muchos quieren que siga Casal porque le sirve a sus intereses"

Oscar Parrilli dijo que el proyecto de modificación del Ministerio Público para cambiar el número con el cual elegir al jefe de los fiscales, entre otros aspectos, "no se trata de Rafecas sí o Rafecas no" sino que es "Casal sí o Casal no", ya que éste “sirve a los intereses” de la oposición y es "presionable" y cometió "atrocidades”.