Coimeros vip: ex funcionarios de Vidal fueron condenados a prisión por extorsionar y falsificar documentos de countries

dos ex funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense durante la gestión provincial de María Eugenia Vidal y Juntos por el Cambio fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional, por extorsionar al desarrollador de un country de Escobar para no paralizarle las obras

Según informó Télam,En la misma publicación se informó que se trata de, ex titular de la Delegación Campana de la cartera laboral, y de, que se desempeñaba como inspector de esa área.A partir de un juicio abreviado que avaló el Juez de Garantías de Zárate-Campana Mariano Chausis, el ex titular de la delegación fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 80 mil pesos por el delito de exacciones ilegales agravadas.En tanto, Domínguez fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación para ejercer cargos y multa también de 80 mil pesos, debido a que a las exacciones ilegales se le sumó el delito de falsedad ideológica de instrumento público.. Según se entiende, produjo ese documento trucho a cambio del dinero por el que, además, paralizó obras que no cumplían los requisitos necesarios.La investigación se inició en 2018, cuando un desarrollador del Country Puertos del Lago denunció que los dos ahora condenados le pidieron 40 mil pesos para simular una inspección en dos obras y no paralizarlas.Durante la investigación, que incluyó escuchas, se pudo identificar a los autores de la extorsión y se pactó la entrega de dinero, donde fueron detenidos.