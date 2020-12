Un año del FDT: Alberto y Cristina encabezaron un acto en la ex ESMA por el Día Internacional de los DDHH

Al cumplirse un año de la asunción del Gobierno del Frente de Todos, que acabó con la experiencia liberal de Mauricio Macri y Cambiemos en la Argentina, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron un acto en la ex ESMA al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos y ambos pronunciaron discursos

"El reencuentro es no olvidar, reclamar la verdad y pedir justicia. Con el mismo discurso de Néstor (Kirchner) aquel día que llegamos a hacernos cargo de la ESMA, con el discurso de Cristina y el de mi discurso. Un país con memoria, que no olvide... si logramos eso, seremos un país mucho mejor"





El mandatario dijo que "es un día especial" y repasó la importancia de recuperar la Memoria, Verdad y Justicia tanto en su gobierno, como lo fue la gestión dey de Cristina.Después de mucho tiempo,, después de las especulaciones mediáticas sin sustento sobre posibles conflictos entre ambos.Entregaron los premiosa la trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos, que no fueron entregados entre 2015 y 2020, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de un galardón que fue creado por Néstor Kirchner en el 2003 y cuya primera edición se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el 2004.En primer lugar, la ex presidenta recordó esta tarde que la ex ESMA es un "lugar emblemático" de este gobierno y de los argentinos y recordó que acompañó al expresidente Néstor Kirchner un 24 de marzo a ese edificio y también que mujeres de cooperativas víctimas de violencia y pobreza trabajaron en la recuperación del establecimiento.Sin nombrarlo,: “Ahora hay otros derechos humanos que también tenemos que venir a reparar y que han sido dañados. Esta parábola de una ESMA que fue casa del terror y que hoy la Unesco quiere incorporar al patrimonio de la humanidad debemos recuperarla porque ha sido abandonada y de paso volver a recuperar esa cosa muy virtuosa de los programas sociales. Tenemos que lograr, como lo hicimos hasta 2015, que aquellos que todavía no han tenido la oportunidad y la suerte de lograr un trabajo pero tienen un ingreso del Estado que de alguna manera también devuelvan a ese Estado trabajo. Es bueno para todos”., recordó la Vicepresidenta.Luego habló Alberto: en sintonía con Cristina, elogió y agradeció a las mujeres presentes que recibieron el premio y pidió “hacer justicia con quienes generaron la peor tragedia de la Argentina”, en referencia a los genocidas de la última dictadura cívico militar."Venimos a premiar estas mujeres valiosas", dijo Fernández, y remarcó que "cada una de ellas en su vida enfrento la tragedia de perder lo mas querido pero ante semejante dolor nunca bajaron los brazos". Por eso, recordó: "Lucharon para que los argentinos tengamos memoria. Querían que la verdad se conozca y que los responsable tengan Justicia, en la mayor tragedia de la Argentina".Y concluyó:Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (la Asociación y la línea fundadora), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, Amnistía Internacional el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Villero Peronista recibieron documentos de la ex Side en los que figuran pedidos de investigación y antecedentes de dirigentes y abogados de esas agrupaciones, cobertura de marchas y reuniones privadas, datos de viajes y hasta información sobre el contenido de correspondencia que intercambiaban con personas que los apoyaban o los representaban en el exterior.