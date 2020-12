11.12.2020 / Fuerte cruce

Alberto le sugirió a Larreta "agradecer" que el Gobierno nacional no le pida lo que le regaló Macri

El Presidente destacó las irregularidad e inconsistencias en el traspaso de recursos que hizo la anterior gestión nacional en favor de la Ciudad, por lo que acusó a la administración porteña de haberse aprovechado de fondos que no debería haber recibido porque no le corresponde. "Yo no estoy enojado, espero que entienda y se le pase", le advirtió al jefe de Gobierno PRO.