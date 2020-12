Qué condiciones le impuso Macri a Larreta a cambio de ungirlo como "el candidato" de JxC para 2023

asunción por parte de Mauricio Macri de que "el candidato es Horacio" Rodríguez Larreta para las presidenciales 2023 pero a cambio de una serie de condiciones

No fue fácil el 2020 para nadie. Y en ese nadie está incluido Juntos por el Cambio, que después de cuatro años de gobernar el país, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, sólo se quedó con la última. En ese tren, en poco más de 9 meses, la principal fuerza opositora nacional fue gradualmente incrementando su intransigencia y radicalización con 18 documentos plagados de fake news y denuncias de "gravedad institucional" a repetición, ciclo que culminó en la primera reunión presencial del PRO el viernes pasado en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en Vicente López, con laSi bien el PRO deberá negociar o competir con sus socios -la CC y la UCR-, ambos integrantes del partido saben que es difícil que vía imposición o internas el aspirante presidencial salga de un lugar que no sea el que comparten.Después de meses de tensión y operaciones mediáticas cruzadas,. Elípticamente, este "reconocimiento" habría quedado claro cuando el ex presidente, el jefe de Gobierno porteño,(de manera virtual), entre otros, se vieron las caras el último viernes.Sin embargo, nada es gratis cuando viene del heredero del clan Macri: el respaldo tuvo una serie de, según reveló el portal Lapolítica Online,. Eso no implica que no haya discusiones internas pero Macri será la principal referencia, lo que también le evitaría desgaste del alcalde porteño.Así las cosas,al dejar a fines de 2015 la Casa Rosada. La diferencia central es una sola, además de la ideología, y es muy grande: la actual vicepresidenta no perdió su reelección, y el líder PRO fue el único aspirante argentino que no consiguió ese objetivo en toda la historia.Volviendo a los condicionamientos de Macri, lo primero que se vio hace días es que Larreta aceptó que Omar De Marchi asuma como vicepresidente de Diputados, en reemplazo de Álvaro González. El jefe de Gobierno venía resistiendo que su hombre en la Cámara baja sea reemplazado por el mendocino, pero finalmente cedió, lo que implica una definición muy importante sobre la durísima interna de la oposición en su segundo distrito en importancia, después del pago chico de ambos involucrados.Otro punto elemental que, por lo que su equipo encabezado por Federico Di Benedetto va a desembarcar en marzo en las oficinas del PRO de la calle Balcarce.La. También parece sugerir que el ex jefe de Gabinete no está tan cerca de Larreta como afirmaban algunas versiones y no queda claro qué rol -si es que tendrá alguno- ocupará en el futuro.En cambio,, el "amigo del alma" del ex presidente, quien sí se lleva bien con Larreta. ¿Que hará? Aseguran que seguirá igual:Otro cambio de Larreta tras la cumbre del viernes es que aceptó que, por lo que descartó por ahora su idea de ampliar el espacio al peronismo y crear un nuevo sello. ¿Le cambiarán el nombre? Todavía no hay precisiones.Curiosamente a pesar de todo esto y de que las últimas semanas se observa un evidente endurecimiento de JxC en general, aseguran que la idea sigue siendo seducir a sectores del peronismo antikirchneristas., repiten que fue una de las frases que se escuchó en la reunión de Vicente López. En ese sentido, pidieron dejar de criticar al "peronismo" y apuntar al "kirchnerismo", cosa que no se vio en las últimas entrevistas y cartas de Macri.