"¡Que se ponga un kiosko!": duro reproche contra Vidal por su "desaparición" que habría avalado Bullrich

en una conversación entre Patricia Bullrich -presidenta del PRO- y un "intelectual del Club Político Argentino" -usina de pensamiento de marcada postura antiperonista- en el corte de un programa de TV, el segundo habría cuestionado a Vidal "desaparecer enamorada como una adolescente" y hasta la habría invitado a ponerse "un kiosko", todo ante el implícito aval de "Pato"

Pero parece que la ex ministra de Seguridad no sólo no la defendió, sino que avaló las ideas y sólo respondió, entre silencios: "Cuando te vas, la gente puede olvidarse de vos"

Juntos por el Cambio, según la información trascendida y los signos públicos, encontró una cierta paz antes de fin de año al consensuar el aval apor parte dea cambio de ciertos condicionamientos que incluyen radicalizar su postura, peroEs que según una nota de Laura Di Marco, una de las periodistas más macristas del país, en La Nación,después de su derrota electoral y su salida al llano, que incluyen fuertes cuestionamientos compartidos por importantes dirigentes e incluso agravios.Según Di Marco,, inició su violento descargo el "intelectual".Y continuó:Más allá de la opinión -violenta y hasta con segmentos misóginos- del alocutor, la destinataria era Bullrich, compañera de espacio política de la ex mandataria.Según Di Marco, Vidal está atenta -aunque también visita a intendentes y lleva de paseo a la Provincia a funcionarios de Larreta-a la futura salida de su libro, de editorial Penguin Random House, que vería luz el año próximo. Se trata de "un testimonio personal y político sobre su paso por la silla eléctrica de la gobernación bonaerense", describió la periodista."Lo que aprendí" o "Una mirada distinta" son los títulos tentativos de la publicación, que sería el puntapié de su reaparición mediática, aquella que parece que reclama Bullrich."Quizá Dios te haga descansar, pero para misiones más grandes", le profetizó Elisa Carrió en su casa de Exaltación de la Cruz, a mediados de 2019, cuando la debacle de la macroeconomía daba señales de un fracaso en las urnas. Luego "la Leona" -como la llamaban en el PRO- perdió las elecciones. Actualmente, a contramano de las afirmaciones sin datos escritas por Di Marco, las encuestas de consultoras independientes muestran que Vidal está entre los dirigentes peor considerados en Provincia de Buenos Aires, mano a mano con Mauricio Macri y lejos de los que tienen signo positivo, como Alberto Fernández, Larreta, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof