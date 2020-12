Elecciones 2021: si fueran hoy, el FDT en la Provincia superaría el 50% y le sacaría 25 puntos a JXC

el tono los tres años de mandato que Alberto Fernández tiene enfrente en disputa: buenos resultados para el Frente de Todos implicarían una ampliación de su cuerpo en el Congreso y mayor autonomía, mientras que Juntos por el Cambio requiere un respaldo en las urnas para mantener su situación actual

Tienen los mejores números Horacio Rodríguez Larreta, con 56% positivo y 39% negativo, y Alberto, también tiene un 56% de imagen positiva pero un poco más de negativa, con 43%. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño y principal aspirante de JXC viene mal: cayó 5 puntos en un mes

El 51% asegura que votaría al FDT, lo que implica una leve merma de dos puntos respecto de noviembre. Lejos, demasiado lejos, aparece Juntos por el Cambio, que tiene un 24% de intención de voto, cuatro puntos menos que en noviembre y ocho con respecto a septiembre

Se acerca el final del (horrible) 2020, y el año próximo, para la política argentina es de potente repercusión. Hay, con muchos legisladores en juego, yEn ese contexto, una encuesta de la consultora Reyes & Filadoro pregunta sobre cuestiones económicas, de expectativa y de cómo se percibe este primer año de administración peronista post macrismo en la, el distrito más poblado del país, pero ademásEn cuanto a cuestiones económicas, el informe publicado por El Cronista señala apunta a la situación personal y arroja que a más de la mitad de los bonaerenses les alcanza o les sobra con sus ingresos:. En cambio, el 39% dijo que tiene dificultades para llegar y el otro 11% respondió que tiene necesidades urgentes.De cara al futuro, el 37% de los 800 encuestados telefónicamente aseguró que cree que la economía estará mejor el año que viene. Los votantes del Frente de Todos son más optimistas que los de Juntos por el Cambio.En cuanto al aniversario de la llegada de la asunción de Alberto Fernández, la evaluación de los bonaerenses es altamente positiva según la encuesta.. Un dato importante es que esos números se mantienen estables desde septiembre y, hacia adelante, las posibilidades ante la pandemia y la economía son mucho mejores que en aquel momento.El relevamiento consultó por seis de los principales dirigentes. Tres son el Frente de Todos (oficialismo nacional y bonaerense) y tres opositores (oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires).Hay cuatro de esos seis dirigentes que salen ganando.Por su parte,Quienes están. Es muy mala noticia para JXC el caso de la primera, ya que gobernó la Provincia hasta hace un año atrás y es la posible candidata de ese espacio para los comicios del año próximo.Por último, la encuesta plantea las preferencias de voto si las elecciones legislativas de 2021 fueran este mes, diciembre. En este caso, el Frente de Todos conserva un gran caudal electoral en la provincia de Buenos Aires que, así las cosas, le proporcionarían muchísimas chances de conseguir buenos resultados en 2021.El resto de las opciones no logra despegarse del fondo y solo un 8% contestó que no sabe a quién votaría, por lo que se trata de guarismos que no generan un margen relevante de "indecisos" a quienes ir a buscar.