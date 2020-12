El desempleo cayó a 11,7% en el tercer trimestre y aparecen signos de reinserción laboral después del pico del Covid

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que la tasa de desocupación fue de 11,7% al término del tercer trimestre del año, lo que representó un incremento de dos puntos porcentual respecto al 9,7% de igual período de 2019 pero una notoria mejora respecto al segundo trimestre del año, período respecto del cual el desempleo mostró una caída de 1,4 puntos porcentual

Esto es porqueLa mejora respecto del trimestre previo no fue explicada por una menor cantidad de personas desocupadas (quienes por uno u otro motivo buscan trabajo), que se mantuvo estable, sino que, explicó el informe oficial.Contra el trimestre anterior, el nuevo dato de desocupación marca una caída de -1,4 puntos porcentuales en términos trimestrales. Pero en la comparación contra el mismo trimestre del año anterior, se ubica 2 puntos porcentuales por arriba. "Aunque en menor medida que en el trimestre anterior, la cantidad de personas que no trabajó, pero buscó hacerlo, estuvo acotada en virtud de las restricciones a la circulación para algunas actividades durante el período de relevamiento", indicaron desde el Ministerio de Economía.El informe del INDEC precisó que en el tercer trimestre del año la tasa de desocupación demandante -que comprende a las personas que trabajan hasta 35 horas por semana y que busca otro empleo- fue de 8,1%, con una caída de 1,4 puntos respecto al 9,5% del tercer trimestre del año pasado.Por su parte, la población no demandante trepó al 5,3%, al sumar dos puntos porcentual frente al 3,3% de una año atrás. En lo que respecta a la tasa de actividad, al cierre del tercer trimestre se ubicó en 42,3% de la población, con un crecimiento de 3,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.El organismo que conduceseñaló que, destacó el Indec.De acuerdo con la rama de actividad de la ocupación principal, la recuperación fue mayor en los sectores que más cayeron en el segundo trimestre de 2020, en los que se destacaron Hoteles y restaurantes y la Construcción, los rubros más afectados por las medidas de aislamientos implementadas para morigerar el avance del coronavirus.Al cierre del tercer trimestre, ambos rubros se encontraron entre las actividades de mayor reducción del empleo con respecto a 2019, junto con Servicio doméstico y Otros servicios comunitarios, sociales y personales.En cuanto a la intensidad de la ocupación, se observó un importante aumento de los subocupados demandantes, que pasó del 11% en el segundo trimestre a 15,2% en el tercero, contra 14,1% del período comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.Además en el tercer trimestre del año, la proporción de asalariados sin descuento jubilatorio o trabajadores informales alcanzó al 28,7% de la población.Los municipios del Gran Buenos Aires marcaron un 14,8%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo 10,4% de desocupación. También se ubicaron por encima de la media de 11,7%, el Gran Córdoba (14,3%), Concordia (13,8%), Mar del Plata (12,2%) y Río Cuarto (12.2%).