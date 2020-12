Súper martes en el Congreso: Diputados vota jubilaciones y el Senado decide si el aborto se convierte en ley

el Congreso vive lo que verdaderamente se puede denominar como súper martes: es que mientras en Diputados se decide si se reemplaza la fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por Cambiemos y que hizo perder a los jubilados por la aplicada durante el kirchnerismo y que los datos arrojan que beneficiaron sobradamente a los bolsillos de los adultos mayores, en el Senado se produce la histórica sesión en que los legisladores allí presentes tendrán la responsabilidad de definir si el aborto es ley de una vez por todas

El Senado podría marcar hoy un hito en la historia de la democracia, definitivamente, si logra convertir en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque a escasas horas del inicio de la sesión los bandos "verde" y "celeste" seguían muy parejos en el poroteo -como hace semanas- y la pelea es voto a voto por los últimos legisladores indefinidos

Este martes,En la Cámara baja se debate concretamente desde este mediodía elqueLa sesión comenzó poco después de las 11.40, luego de que el oficialismo pidiera postergar media hora el inicio para reunir quórum de 129 diputados, que finalmente logró con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos y de algunos bloques provinciales.Poco antes de las 11.30, cuando se cumplía la media hora de tolerancia para el inicio de la sesión, la diputada del Frente de Todospidió 30 minutos más de tiempo para permitir la llegada de los legisladores que se encontraban en las inmediaciones del Congreso y no podían ingresar por los cortes de tránsito en la zona dispuestos por las marchas frente al Palacio Legislativo.Al inicio de la sesión, Diputados rechazó un pedido del diputado de la Coalición Cívica de Catamarca,, quien planteó un apartamiento del reglamento para votar los proyectos que solicitan la presencia en el recinto del ministro de Salud,, para que brinde información sobre la adquisición de las vacunas contra el coronavirus,La sesión se inició finalmente con 129 diputados -69 presenciales y 60 de manera remota-. Antes de iniciar el debate, el presidente de la Cámara de Diputados,, informó sobre la presencia en el Palacio Legislativo de la titular de la Anses,, y de los gerentes regionales de ese organismo, que presentaron PCR negativo para cumplir con el protocolo correspondiente para asistir a la sesión.En primer término, la Cámara baja convirtió en ley por 227 votos y 1 abstención el permiso para que el presidente Alberto Fernández pueda ausentarse del país durante 2021 y un acuerdo con el Gobierno de Qatar suscripto en Washington, Estados Unidos, en 2018 para evitar la sobreimposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos a la renta y al patrimonio.Al defender el proyecto del Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del Senado, el diputado del Frente de Todos,, presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, afirmó que "el objetivo del Gobierno es que el país crezca y que los beneficios de ese crecimiento llegue a los trabajadores y a los jubilados"A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto,, ponderó el índice impulsado por el oficialismo, al sostener que "las paritarias se van a cerrar por arriba de la inflación porque la economía va a crecer". "Dennos tiempo" para que las políticas del gobierno nacional den resultados "pese a las dificultades", pidió.Por el dictamen de minoría, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambiocuestionó la decisión del jefe de Estado de suspender la movilidad aplicada durante el gobierno de Cambiemos y sostuvo que "el concepto de este proyecto es el ajuste: eso es lo que han venido a hacer".Abiertamente se sumó a la opinión macrista se sumó el diputado del Frente de Izquierda, autor de otro de los dictámenes de minoría, ya que consideró: "Estamos asistiendo a un ajuste: acá no hay grieta"."Todos los gobiernos les meten la mano a los adultos mayores como lo hemos visto durante décadas", dijo. El plenario se realizaba esta tarde bajo la modalidad presencial con las excepciones de conexión remota para aquellos diputados que integran grupos de riesgo para el coronavirus, ya sea por cuestiones de edad o de salud.La sesión se extenderá por unas 15 horas y se estima que el dictamen de mayoría se votará cerca de las 2 o 3 de la mañana del miércoles, según el acuerdo alcanzado anoche la reunión de Labor Parlamentaria.Antes de la sesión, que es este martes a las 16,Se espera, como ocurrió en Diputados, que el debate se extienda hasta la madrugada ya que por la relevancia del tema, la gran mayoría de los senadores se anotará para justificar el voto.En el Poder Ejecutivo, que hizo una férrea defensa del proyecto con el propio presidente Fernández y Gabinete al frente, confían en un resultado favorable para el proyecto que impulsa.Si bien algunos senadores pedían cambios en la iniciativa para dar la aprobación, el Gobierno negó esa posibilidad ya que las modificaciones devolverían el proyecto a Diputados y eso frustraría la intención de que la iniciativa sea ley antes de fin de año. La negociación va en camino de realizar retoques en la reglamentación de la ley.Durante la sesión habrían dos senadores ausentes: el tucumano José Alperovich, en uso de licencia extraordinaria hasta el 1 de enero por una denuncia por presunto abuso sexual contra una familiar, y del ex presidente Carlos Menem, quien se encuentra internado y en coma inducido, pese a haber experimentado una leve mejoría. Ambos están en contra del aborto.De todos modos, persisten las dudas acerca de si tanto Alperovich como Menem podrían llegar a votar de forma remota, aunque lo más probable es que no lleguen a hacerlo cada uno por las razones expuestas anteriormente.En el lote de los senadores indefinidos se encuentran los entrerrianos Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Stella Maris Olalla (UCR). El primero firmó el dictamen en disidencia, lo que sugiere que está más cerca del verde que del celeste, pero aún no develó el sentido de su voto.La rionegrina Silvina García Larraburu había votado en 2018 en contra, pero habría sido convencida por sus pares kirchneristas para que esta vez vote a favor de la iniciativa. De hecho, firmó el dictamen de mayoría y en varias declaraciones dio a entender que su voto será positivo: los "verdes" ya la cuentan de ese modo.Más incierto es lo que hará su coprovinciano Alberto Weretilneck, quien en el último plenario de comisiones reclamó modificaciones a la ley. La negociación con el ex mandatario rionegrino tiene que ver con la mencionada reglamentación.Uno que podría seguir el mismo camino que García Larraburu es el salteño Sergio "Oso" Leavy (Frente de Todos), quien dos años atrás había votado en contra pero ahora podría cambiar luego de la reunión que mantuvo dos jueves atrás con el propio Alberto, quien le pidió explícitamente que reconsiderara la postura."Tengo convicciones personales pero también está lo que uno representa", explicó Leavy, preparando el terreno para un posible voto a favor, y poniendo lo colectivo por sobre lo individual. En su provincia existe una fuerte campaña de presión para que rechace el proyecto de aborto legal, por lo que su voto sigue siendo una incógnita.La neuquina Lucila Crexell es otro de los votos que siguen en disputa: en 2018 se abstuvo, pero en los últimos meses dio señales de que podría votar a favor, si bien se mantiene firme en que la legalización y despenalización debería regir hasta la semana 12 y no la 14 como está previsto en el proyecto en consideración. No se pronunció y no lo hará hasta el momento de votar.El catamarqueño Oscar Castillo (UCR) había votado a favor en 2018, pero ahora guarda silencio y podría llegar a abstenerse. La cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien dos años atrás había estado a favor, sorprendió al no firmar el dictamen de mayoría a favor de la legalización. Es una dirigente ultra PRO, lo cual explicaría la receptividad a la presión de Mauricio Macri.En caso de paridad de votos, la encargada de desempatar y resolver la contienda será Cristina Fernández Kirchner, quien votaría a favor del voto legal, si se tiene en cuenta que dos años atrás, cuando era senadora, se expresó en ese sentido.El aborto legal en la Argentina fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, quien en 2019 adelantó que enviaría un proyecto cuando fuese primer mandatario para apuntalar la iniciativa.