Aborto: habrá cambios en reglamentación para que sea ley y los "celestes" anuncian que si pierden van a la Justicia

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya está siendo debatido en el Senado, luego de que la vicepresidentadiera inicio a la sesión, y dos elementos atraviesan todo lo que ocurra de aquí adelante en el recinto:La senadora pampeana y titular de la Comisión de Banca de la Mujer,, anunció que, con acuerdo del Poder Ejecutivo,En concreto,. El Presidente se comprometió a un veto parcial que significaría remover ese término del texto.Lo que se hará, que para Casa Rosada no es un "cambio", implica sacar del medio el argumento de los mencionados senadores peronistas y conseguir así esos dos votos claves que dan clima de triunfo en el sector verde.“La alternativa es aborto legal o aborto clandestino. Estamos debatiendo la posibilidad de generar herramientas normativas e institucionales para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir una maternidad voluntaria y deseada”, inició su discurso Durango, que presidió los debates en comisión desde la Banca de la Mujer y anunció el cambio clave.Describió los alcances de la ley y, en ese punto, agregó lo que definició como una “observación”. Comenzó explicando por qué se había redactado como está la parte del proyecto que sufrirá el "veto parcial": “En el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional se incorpora una pequeña modificación del texto del art 86 vigente que establece en sus incisos 1 y 2 las causales de no punibilidad del aborto para adecuarnos en su redacción de 1921 a los estandares normativos y jurisprudenciales. Con este fin se incluyo la palabra ‘integral’ luego de salud”.Luego aclaró por qué se reglamentará de forma diferente, en caso de ser ley, y qué se hará:Ofició de vocera "celeste"En una conferencia de prensa media hora antes del plazo previsto para el inicio de la sesión, Elías de Pérez, una de las abanderadas de la postura en contra del aborto legal, confirmó que, llamativo anuncio teniendo en cuenta que el voto popular y no la Justicia tiene la misión de legislar, para lo que ella fue elegida.La misma senadora fue una de las legisladoras que aportó su votó en contra en el tratamiento de 2018 y en esta oportunidad volvió a ponerse al frente del grupo de senadores que se oponen al texto que fue enviado por el Poder Ejecutivo y que, nuevamente, tiene media sanción de la Cámara de Diputados."Antes de entrar al recinto les digo que los números están en paridad", expresó la senadora, ante los conteos que dan una leve ventaja de quienes avalan la iniciativa y como para que se note menos que una amenaza previa suele anunciar derrota, y reiteró queElías de Pérez también apuntó contra el presidente Alberto Fernández y lo acusó de presionar "como nunca se vio en el Senado" a legisladores para que acompañen el proyecto, ya que se trata de una de las principales promesas de campaña que la irrupción de la pandemia de coronavirus quedó relegado su tratamiento para los últimos días del año.No hizo la misma denuncia respecto de las presiones del ex presidente Mauricio Macri, prácticamente explicitada en Twitter por dos legisladores del macrismo ayer."Lo único que obliga a un país, es a lo que el propio país se obliga", justificó la senadora ante la consulta sobre cuál es la justificación del eventual pedido de inconstitucionalidad y la existencia de tratados internacionales sobre la materia. No se entendió qué quiso decir.Según indicó, la Argentina "se ha obligado, y esto es muy bueno para los estándares más altos de protección de la vida desde el momento mismo de la concepción y lo ha hecho con los tratados internacionales que ha firmado",Y remarcó que "este proyecto se lleva puesta nuestra Constitución". Además, Elías de Pérez calificó como una "fake news" el hecho de que "miles de mujeres mueren por abortos clandestinos" y planteó que las enfermedades cardíacas, seguidas por el cáncer de útero y de mama, son las causas principales de muerte en mujeres en el país.