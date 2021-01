Ford cierra sus fábricas en Brasil pero mantiene su plan de inversiones para Argentina

Es que en el caso de Ford, la multinacional automotriz estadounidense, que anunció hoy que cerrará sus tres fábricas de automóviles en Brasil y que abastecerá ese mercado con vehículos importados de Argentina, entre otros mercados, donde sí continuará con sus planes de inversiones anunciados en diciembre, cuando ya gobernaba Alberto Fernández

Hace algunos meses, algunos medios intentaban operar para generar la idea de que los cierres de empresas en la Argentina se debían a la cuarentena y no a la crisis económica global por la pandemia del coronavirus o a los nuevos modelos de negocios. Fueron muchas las noticias de firmas que derribaban la maniobra, pero muchos continuaron con dudas.Ahora, un hecho debería terminar de exhibir que se trata de razones mucho más complejas en cada caso en que una compañía toma una decisión.Fuentes de la marca en la Argentina aseguraron a la agencia Télam quepara fabricar la nueva Ranger en la planta bonaerense de General Pacheco., según explicó la automotriz a través de un comunicado regional,, se detalló, tras asegurar que Ford continuará facilitando posibles "alternativas razonables" para que partes interesadas adquieran las instalaciones de producción disponibles.Ford mantendrá en Brasil su Centro de Desarrollo de Producto en Bahía, su Campo de Pruebas en Tatuí, San Pablo, y sus oficinas centrales regionales en San Pablo, y continuará atendiendo a sus clientes con operaciones de ventas, repuestos, servicio y garantía en Brasil y Sudamérica., agregó el comunicado, que refiere a un proceso de reestructuración global.La automotriz atenderá a la región con su portafolio global de producto, incluyendo en particular algunas de sus líneas de vehículos como la nueva pickup Ranger fabricada en Argentina, la nueva Transit, la Bronco, Mustang Mach-1, y planea acelerar la introducción de varios nuevos modelos conectados y electrificados.La medida anunciada forma parte de "la evaluación activa de sus negocios en todo el mundo, incluyendo en Sudamérica, tomando decisiones y asignando capital de manera que avance el plan de Ford de lograr un EBIT ajustado del 8% generando consistentemente un flujo de caja fuerte".El plan prevé "el desarrollo y la entrega de vehículos conectados de alta calidad y valor, con una participación cada vez mayor de vehículos eléctricos, y servicios que sean accesibles para un rango aún más amplio de clientes y rentables".Las fuentes consultadas en Buenos Aires explicaron que "la noticia de hoy forma parte de la decisión de hacer foco en los modelos SUV, pick ups y comerciales livianos", segmentos a los que correspondieron los últimos lanzamientos de la marca para la Argentina y la región."Es parte de un nuevo modelo de negocios en Sudamérica y en el mundo que no empezó hoy sino hace unos años, pero ese plan se vio muy afectado por los bajos volúmenes que viene experimentando la región en últimos años, agravado por lo que paso en la pandemia, lo que obligó a profundizar los cambios", agregó un fuente de la marca.