Vallejos cruzó a Ritondo por recortar frases para evitar debatir el precio de los alimentos y la pobreza

La legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, y el titular del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, se cruzaron fuerte en un debate que apuntaba al problema del precio de los alimentos y sus consecuencias en la pobreza en la Argentina, pero el dirigente opositor intentó manipular para dispersar la responsabilidades del gobierno de Mauricio Macri y la discusión acerca de cómo mejorar la situación

Para la diputada Vallejos, tener uno de los complejos agroindustriales más importantes del mundo es una maldición. ¿Así vamos reconstruir la Argentina? Poner trabas al sector que más divisas genera sólo nos puede traer pobreza. https://t.co/YXR3IIyVJP — Cristian Ritondo (@cristianritondo) January 14, 2021

Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos. pic.twitter.com/WoQel0rnWu — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 13, 2021

Por eso, estoy convencida (y no hay un único instrumento para lograrlo) que hay que desacoplar precios internacionales de los alimentos, de los domésticos.

En cuanto a la pobreza, ustedes demostraron saber cómo subirla, poniéndole "trabas" al salario de los que crean riqueza. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 14, 2021

Todo comenzó cuando en una entrevista radial, Vallejos advirtió que, pero Ritondo recortó las declaraciones con la idea de llevar agua para su molino político y no la para el de qué debe hacerse en la Argentina., interpretó a través de Twitter el integrante de la alianza Juntos por el Cambio en la Cámara Baja.Luego, otros dirigentes del macrismo, como, o mediáticos como el economista, se subieron a la ola, con más virulencia y chicanas de redes sociales que ideas.Durante el reportaje radial, lo que había dicho Vallejos es que el país tiene "la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos".Treinta minutos después que esas definiciones se difundieran en distintos medios de comunicación, el ex ministro de Seguidad bonaerense de la poco efectiva gestión dehizo su recorte y la criticó."Para la diputada Vallejos tener uno de los complejos agroindustriales del mundo es una maldición. ¿Así vamos a reconstruir la Argentina? Sólo nos puede traer pobreza", fue lo que respondió Ritondo. Y agregó que, e intentó nacionalizar el debate al señalar que "22 de las 24 provincias tienen actividad agroindustrial y generan producción de alimentos en distintos niveles, una maldición es seguir sin entender ésto".Tras una intervención para terciar por parte del economista Sergio Chouza, Vallejos no se la dejó pasar a Ritondo y le respondió en la misma red social: "Hola, Cristian. Tener un complejo agroindustrial competitivo como el argentino está buenísimo. Pero que tu canasta exportadora esté dominada por bienes salario (alimentos) es una maldición para el pueblo cuando tiene que pagar los alimentos a precio internacional"., lo cruzó.De esta manera, Vallejos puso el dedo en la llaga en tres de los puntos débiles de la gestión presidencial de Mauricio Macri: el aumento de la pobreza y el desempleo, en un contexto caracterizado por primarización de la economía.De acuerdo a datos oficiales del INDEC, en el segundo semestre del 2019 la pobreza trepó al 35,5% mientras que en el mismo periodo de 2016 rondaba el 30.3%, para los 31 aglomerados en los que el ente estadístico divide al país. Es decir, que en 2019, el presidente Macri dejó a la Argentina con un total de 16 millones de personas en la pobreza. La política de Cambiemos-Juntos por el Cambio generó 2,7 millones de nuevos pobres entre 2016 y 2019.En tanto, de acuerdo a las estadísticas del mismo INDEC, en el tercer trimestre de 2015 (no hay datos del cuarto trimestre por el apagón estadístico del difunto), la tasa de desocupación era del 5.9%, equivalente a unas 709.000 personas, mientras que en el último trimestre del 2019, subió al 8,9 por ciento, lo que sumó 487.000 desempleados, un 70% más que en el comienzo de la administración Macri.Después de algunos tuits más en que se cruzaron, Vallejos habló con Radio Colonia y sintetizó su postura: "Cuando los precios internacionales de los productos que forman parte de la canasta exportadora argentina crecen mucho, necesitamos internamente instrumentar herramientas que permitan desacoplar esos precios internacionales de los domésticos. Y por una cuestión muy sencilla: el plato de comida tiene que estar garantizado en la mesa de todos los argentinos y argentinas al mismo tiempo que tenemos que garantizar las mayores exportaciones, que son, a diferencia del endeudamiento que usan otros gobiernos, la fuente genuina de divisas en la que nosotros creemos”.Finalmente, le disparó a Ritondo al dejar en claro que la idea del ex funcionario vidalista era escapar a lo que hay que discutir: