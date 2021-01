Carrió dice que el FDT le "pone candidatos en JXC" a través de Ritondo, con lo que tirotea a Vidal

Se picó y fuerte la interna en año electoral en la alianza opositora: Elisa María Avelina Carrió le disparó indirectamente munición gruesa a María Eugenia Vidal, una de las stars del espacio que integra, al denunciar algo que parece insólito como que el Frente de Todos "le pone candidatos a Juntos por el Cambio" en sus listas de cara a los comicios 2021 nada más y nada menos que a través de Cristian Ritondo, lugarteniente de la ex gobernadora bonaerense.En concreto, la ex diputada nacional y co-fundadora de Cambiemos aseguró en TN que existe un pacto al que caracterizó como "trampa mortal" entre el titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados y Emilio Monzó, por JXC, y Máximo Kirchner y Sergio Massa, por el oficialismo, para copar las listas opositoras con dirigentes del peronismo que después se dan vuelta."También puede haber una jugada, que yo estoy advirtiendo, que es que el sector de Massa y Máximo estén jugando a poner gente en las dos listas", le dijo "Lilita" a un aparentemente sorprendido Eduardo van der Kooy -periodista ultra macrista-, por lo que agregó que hay que tener cuidado con los peronistas que "se corren a Juntos por el Cambio pero se quedan del otro".Y continuó: "Esto es una trampa mortal porque toda la fuerza de Juntos por el Cambio termina en concejales, sobre todo en el Conurbano, que se van. Son interesados que integran las listas y al otro día están al lado del intendente".Acto seguido, Carrió apuntó directo contra Ritondo, y así contra Vidal, y a la vez contra un enemigo de la ex mandataria provincial, como Monzó: "Esto lo tiene que explicar Ritondo porque es el que tiene la relación con Massa y Máximo. También lo podríamos incluir a este chico que fue presidente de la Cámara, Monzó".La interna que enciende cada tanto Carrió acerca del territorio bonaerense, lugar para el que se anotó como candidata a diputada nacional este año y hasta tal vez para la Gobernación en 2023, ya está desatada dentro de JXC por el armado de las listas y tiene a varios interesados en danza: los intendentes del PRO encabezados por Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta con su enviado Diego Santilli y "Lilita". Todo ante la incógnita que sigue dejando Vidal, a la espera de su pronunciamiento que algunos avizoran para marzo.