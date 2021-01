Polémico: Larreta quiere a Del Sel como candidato en Santa Fe a pesar de que fue condenado por corrupción electoral

mientras Miguel Ángel Pichetto y los halcones PRO tienen la intención de que Carlos Reutemann, que ocupa su banca desde 2003, renueve mandato en el Senado, el sector ligado a Horacio Rodríguez Larreta y sus aspiraciones presidenciales 2023 piensa en postular nuevamente a Miguel del Sel, el ex cómico Midachi que estuvo cerca de gobernar tierras santafecinas y tiene en su mochila una condena por corrupción electoral que le valió estar vedado para ocupar cargos públicos durante 6 meses

el diputado Álvaro González, santafesino y ultra cercano a Larreta, reconoció que piensan que el candidato debería ser el cómico. "Mientras Del Sel fue candidato, el PRO fue segunda fuerza en Santa Fe desplazando al PJ, es lógica pura su candidatura"

En el PRO, no sólo las crudas internas para las elecciones 2021 afloran en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, sino que también viajan al interior, donde el caso de Santa Fe tiene, además, un capítulo que muestra el doble discurso del macrismo y su carencia de candidatos con una carrera política proba.Es queSegún relató el portal LPO, lo que en primer lugar espera una parte del espacio fundado por Mauricio Macri para Santa Fe y la discusión en torno al candidato a senador para este año, es. La idea es la que defieden otros socios, como el de la UCR ligada a, que tiene que ver con coptar lo que queda de "centro", donde ubican al neurocientífico, entre otros.Sin embargo, en medioLas experiencias del humorista no estuvieron mal: casi gobierna Santa Fe en dos oportunidades y en 2015 quedó a tan solo 1.700 votos, perdiendo justamente contra Lifschitz. Alrededor de ambos hay disputa, ya que en aquel momento fue "Lilita" fue una de las que más insistió en acusar al socialismo de acordar con el peronismo para evitar que Del Sel no llegue a la Casa Gris.La misma versión indica que Carrió es una de las actuales impulsoras del revival Midachi. Desde el entono de Del Sel reconocen llamados pero niegan tanto en sí como el no. "Por ahora, está abocado totalmente a la administración de sus campos", dicen que responden.En tanto, la invitación del larretismo parece ser formal:, le dijo a LPO.Es, defensores de eso que se conoce como "ficha limpia" y refiere a que los dirigentes que ocupen cargos públicos debieran no tener condenas firmes,En aquel entonces, Del Sel anunció que no tenía intención de volver a competir por un cargo público. "Doy un paso al costado y vuelvo a actuar porque perdí plata", decía quien luego regresó al trío Midachi por un breve lapso. La justicia, de todas formas, le aplicó la pena mínima: 6 meses de inhabilitación, por un delito electoral que puede tener una pena de hasta 10 años.. Es que, más allá de referenciarse peronista, el ex corredor está en su banca del Senado hace 18 años.La versión indica que a pesar de las secuelas de un largo tratamiento médico, Reutemann no descarta la posibilidad de ser candidato de Juntos por el Cambio, peroSegún trascendió, el ex presidente quien a alguien más joven y con proyección política a futuro (¿cumplen estas características De Sel y Lifschitz?). Además, Macri le habría enrostrado a Pichetto que en los cuatro años de su gobierno Reutemann no se preocupó ni una vez en defenderlo.Lo que no tiene en cuenta Macri es que prácticamente no trabajó Reutemann: según el portal rosarino Suma Política, en estos 18 años como senador el ex piloto de fórmula 1 solo pidió la palabra en seis oportunidades y no llegó a hablar media hora en toda su carrera senatorial.