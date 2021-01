A cielo abierto: Lousteau, Santilli, Lombardi y la UCR se tiraron con todo y expusieron la interna electoral de JXC

Esto último pasa en Juntos por el Cambio, principalmente entre la UCR con voluntad de gestionar y el PRO "dialoguista" -los llamados "palomas"-, por un lado, y el macrismo duro línea fundadora -hasta ahora- por el otro

Comparto con @GugaLusto que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones. Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa — Diego Santilli (@diegosantilli) January 25, 2021

Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de " legado". @mauriciomacri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente. No merece ningún destrato. — Hernán Lombardi (@herlombardi) January 25, 2021

Estimado @herlombardi, honestamente parece que no hubieses leido la nota, y si la leìste ¿podrìas explicarnos ¿cuàl es el destrato? saludos — Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) January 25, 2021

También se metió en la polémico uno de los que tienen poder real en la UCR, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien cuando las palabras de Lousteau ya flotaban dijo que Macri "es pasado"

Los off the record, los mensajes entre líneas en estudios de televisión, las denuncias con remitente oculto y otro tipo de maniobras opacas son comunes a la hora de exponer internas en partidos políticos. Suelen pasar y luego son fáciles de negar para los involucrados. En cambio,Es que las declaraciones del senador radical de JXC que tiene la decisión de ser candidato a jefe de Gobierno porteño en 2023,, sobre el "legado" decomo presidente provocó el estallido de una bomba dentro del espacio opositor.El ex embajador argentino en los EEUU aseguró quey haber "dejado en pie a una fuerza que tiene el 41%" de acuerdo al resultado de las últimas elecciones presidenciales que ganó en primera vuelta el peronismo conal frente.Las declaraciones de Lousteau provocaron una impensada interna dentro de JXC que se trasladó a las redes sociales, específicamente a Twitter., máximo representante de los "moderados" y posible aspirante a la Presidencia de la Nación en 2023."Comparto con Martín Lousteau que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones. Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa", sostuvo Santilli en su cuenta de Twitter.El polémico ex funcionario, famoso por perseguir periodistas e intentar cerrar medios públicos, criticó las declaraciones de Lousteau y salió a defender a capa y espada a su jefe Macri, tildando incluso de "soberbio" al ex ministro de Economía., disparó Lombardi. "Mauricio Macri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente. No merece ningún destrato", agregó en su cuenta de Twitter.Obviamente la cosa no terminó en ese punto.y le exigió que explique cuál era el supuesto destrato de Lousteau hacia el ex presidente. Toda una señal que metió el dedo en una herida que aun no terminó de sanar. También participaron para defender al economista la legisladora de la Cámara bajay otros dirigentes radicales."En Juntos por el Cambio somos todos líderes. El liderazgo se construye, el espacio sigue trabajando para construir una alternativa de gobierno en el momento oportuno. Ya habrá tiempo para eso, hay que salir de la pandemia. Macri es pasado, dependerá de él si quiere volver. Es el exPresidente, tiene que comenzar a ver cuál es el rol que le va a caer en esta alianza. La construcción del espacio continúa con muchos actores", aseguró Valdés en Radio10.En un reportaje publicado por el diario La Nación, Lousteau habló de las posibilidades del espacio macrista de cara a las elecciones legislativas de 2021. "Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado", aseveró el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner devenido macrista.En torno a las candidaturas de cara a las próximas elecciones, para Lousteau "hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere". Y agregó: "Eso lo va a dirimir la realidad. Algunos (entre los que se encuentra la ex diputada nacional de la CC, Elisa Carrió) ya manifestaron su vocación de ser candidatos, me parece bárbaro, pero eso lo va a dirimir la realidad y el tiempo".Lousteau consideró que Macri "siempre va a a ser, como todo expresidente, de referencia" y se diferenció del exmandatario, al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente".