Pichetto hace campaña para Larreta en villas a pesar de que un año y media atrás pedía dinamitar la 1-11-14

El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto le hizo un gesto a Horacio Rodríguez Larreta en lo que es la interna de los "halcones" contra las "palomas" y fue a "caminar" las villas porteñas en tono de campaña junto a la ministra de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, María Migliore

Con @MiguelPichetto recorrimos los avances de obras y emprendimientos populares del Barrio 20 y Rodrigo Bueno.



Seguimos avanzando con la integración de los barrios populares a la Ciudad para poder generar más oportunidades de desarrollo y trabajo. pic.twitter.com/Rzl5USuNJ8 — María Migliore (@MariaMigliore) January 28, 2021

, dijo la ministra de Larreta, en un discurso y una actividad que abiertamente tiene tono electoral.Lo que suena contradictorio, aunque típico en algunos espacios políticos, es queEn aquell oportunidad, quien actualmente es auditor habló del narcotráfico en los barrios de emergencia y contó una supuesta anécdota que lo llevó a derrapar., tituló, y luego relató: “En la Villa 1-11-14 había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo... para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada, que tiene vinculación con la marihuana, hacía la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un drone y después entró la Gendarmería.”.Lejos contextualmente de aquella época, el ex senador nacional estaría intentando distender la interna en el PRO entre el ala dura a la que representa y los "moderados", que conduce el jefe de gobierno porteño.Más allá de los cruces entre los radicales que consideran un "legado" modesto a Macri, como dijo, y los duros que encabezó Hernán Lombardi, parece que en el entorno de Larreta molestó que el ex presidente lanzara una fundación con su nombre sin avisarle a nadie, como si quisiera pelear el liderazgo del partido.Por otro lado,Luego de ese episodio, al ex senador lo invitaron a conocer que se está haciendo en términos sociales en la Ciudad, según señalaron a LPO fuentes que participaron de la recorrida. "Miguel se fue conforme con lo que vio", agregaron las fuentes, sin referencia a que hace año y medio había que explotar todo.