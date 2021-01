"Nacho" Viale no pudo cargar nafta e insultó a quien "inventó" una ley, pero ignoraba que fueron Vidal y JXC

principalmente al "pelotudo" e "idiota" que "inventó" la ley mencionada, sin saber el proyecto que la llevó a ser norma perteneció a un legislador de Juntos por el Cambio y ocurrió con el apoyo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2019

“¿Quién es el pelotudo que inventó esta ley? ¡Idiota el que la inventó! Encima no te cargan nafta, pero te venden el bidón para que cargues vos. Por favor, ¿quién fue el idiota que creó esto?”

#Insólito | "Nacho" Viale, nieto ultramacrista de Mirtha Legrand, no pudo cargar nafta por incumplir normativas y trató de "pelotudo" e "idiota" al que "inventó" una ley.



Ignoraba que fue el legislador JXC @MatiRanzini avalado por @mariuvidal. Más info👉https://t.co/RwSE7uXoQ1 pic.twitter.com/03riHdQL2Z — Política Argentina (@pol_arg) January 29, 2021

"El ignorante, si calla, será tenido por erudito, y pasará por sabio si no abre los labios", reza un proverbio que se le atribuye a Salomón, rey de Israel. Aparentemente, el nieto deultra militante macrista, no sólo no la conoce sino que tampoco está al tanto de la normativa vigente para movilizarse en moto ni quién la sancionó.Es que, queAnte esa situación,y críticas a la reglamentación pero(SIC), empezó el nieto de la diva a través de un video que subió a sus historias de Instagram. También trató de explicar que tenía todo lo que exigía la ley, pero que llevaba una campera con protecciones refractarias que -según él- son mucho más seguras y visibles que lo que indica la ley. Lo seguro es que es muchísimo más cara que un chaleco refractario, lejana al poder adquisitivo de los no millonarios.En ese punto llegaron los insultos, lejos de saber a quién iban dirigidos., dijo.Bueno,La ley 15.143 fue aprobada en el año 2019 impulsada por Ranzini. En su artículo 3 prohíbe la carga de nafta a los motociclistas “cuando su conductor y acompañante no lleven consigo el casco reglamentario y el chaleco reflectante”.Después, en su cuenta agregó un texto que decía: “Estoy convencido que la persona que redactó esa ley no tiene la más pálida idea de lo que es una moto, como tampoco tiene idea de seguridad en las motos”. “Podés cargar en cuero y con chaleco, pero no podés cargar con una campera que te protege, que tiene refractario”, concluyó Viale.