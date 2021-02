Vuelta a clases en pandemia: el Gobierno aseguró que "al menos 3 veces por semana será presencial"

el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó en el primer día de febrero que el Gobierno promueve "la vuelta de manera segura" a las aulas y estimó dicha “al menos 3 veces por semana será la presencialidad” la modalidad de los alumnos en un primer regreso

"Se vuelve a poner por parte de Cambiemos el conflicto en los maestros. Si ellos están tan preocupados porque la educación sea esencial, ¿por qué permitieron que su Gobierno desfinanciara las escuelas?"

Mientras persiste la polémica en algunos sectores políticos acerca de la vuelta o no de las clases presenciales en la Argentina aunque carece de sentido porque parece haber consenso alrededor de esa decisión, ante los ataques insistentes de Juntos por el Cambio,A sólo días del inicio del ciclo lectivo 2021, el funcionario afirmó quela que dominará la vuelta a clases de los chicos, a pesar de que por el momento persiste el conflicto entre los docentes porteños y la Ciudad, distrito que busca obligar a los maestros sin dejar en claro cuáles y cómo serán los protocolos.“Hemos visitado 16 de las 24 jurisdicciones educativas para que todos tengamos la misma mirada. Que todas nuestras escuelas estén abiertas en el inicio del comienzo del clase”, aseguró Trotta, que agregó que, además, "en cualquier inicio del ciclo lectivo" existe "la tensión salarial".Por eso, informó:Durante una visita a Santa Fe, el ministro de Educación se entrevistó con el gobernador Omar Perotti, a quien le agradeció en nombre del Poder Ejecutivo nacional por acompañar "en cada una de las decisiones que se adoptaron" durante la pandemia."Junto a Santa Fe trabajamos por un regreso seguro a las aulas. Con el gobernador y la ministra (de Educación, Adriana Cantero) conversamos en cómo garantizar una vuelta a la presencialidad cuidada, que ponga en valor todo lo que nos dejó el 2020", señaló el funcionario a la prensa.En cuanto al nivel superior, Trotta dijo que, que muchos jóvenes esperan realizar para poder egresar., ya que el primer año es el más complejo en cuanto al abandono de los estudios", completó.Finalmente, en una entrevista para la radio de la Universidad de Entre Ríos, Trotta le respondió a las críticas de JXC por la vuelta de las clases presenciales, que ningún oficialismo rechaza, al señalar queEn referencia al proyecto de un sector de esa alianza opositora para declarar servicio esencial a la educación, el funcionario sostuvo que apunta a que no haya paros docentes."Ellos lo que pretenden es que no haya posibilidad de medidas de fuerza por parte de los docentes", juzgó., disparó.El titular de la cartera educativa afirmó que "el Gobierno de Macri incumplió tres normas educativas: la ley de educación nacional, la de financiamiento educativo y la ley de educación técnico-profesional".