"Veremos a quién elige la gente": Patricia Bullrich desafió abiertamente a Larreta y Vidal

Patricia Bullrich, la presidenta del partido que fundó Macri y que este último puso en ese cargo, desafió pública y abiertamente al sector denominado como ala dialoguista, blanda o "palomas" que encabezan el posible candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal a ver "a quién eligen" los votantes macristas

"Cada uno tiene su personalidad. Veremos después qué elige la gente"

"Yo como presidenta del PRO no me puedo a poner a pensar hoy en una candidatura, tengo que privilegiar lo colectivo sobre lo individual", comenzó su respuesta, aunque inmediatamente después reconoció que respondió, picante, Bullrich. Y agregó que se dijo esto en la cara a la ex gobernadora bonaerense: "Sí, se lo dije, y me dice que siente que no, que ella tuvo un cargo ejecutivo y que tiene que pensar que quiere para su futuro. Igual está activa, quizás se ha mostrado menos pero ha hecho tarea interna". Es que, concluyó sus chicanas Bullrich, que en ese momento estaba acompañada por el bailarín militante, quien se metió en la conversación y reconoció que podría ser candidato de JXC, ya que se metió "en la política para servir al país y la sociedad", y ya hizo "mucho de social" y "ahora está apareciendo una pata nueva del PRO que tiene que ver con esto de servir, de apostar, a tender puentes".